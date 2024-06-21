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Nasrallah'tan Güney Kıbrıs'a tehdit

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İsrail-Lübnan hattında tansiyon hızla yükselirken Hizbullah lideri Nasrallah, olası bir savaşta İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Güney Kıbrıs'ı vurabileceklerini söyledi

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Nasrallah'tan Güney Kıbrıs'a tehdit
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Lübnan’a olası bir saldırıda İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni hedef alacakları uyarısında bulundu.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'le topyekûn bir savaşa hazır olduklarını söyledi.
İsrail’in Kıbrıs’ta sürekli askeri tatbikat yaptığını vurgulayan Nasrallah, Lübnan’a yönelik olası bir saldırıda Kıbrıs’ın havaalanlarının ve üslerinin kullanılacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını kaydetti.
Nasrallah ayrıca Lübnan’a olası bir saldırıda İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni hedef alacakları uyarısında bulundu.
Nasrallah, bu durumda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni "savaşan bir taraf" olarak göreceklerini ve buna göre tutum sergileyeceklerini belirtti.
 
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