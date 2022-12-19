Korkunç keşif

ABD’de polisin bir evde yaptığı inceleme, korkunç bir trajediyi ortaya çıkardı





ABD'nin Arkansas eyaletinde polis, önceki gün bir evin koridorundaki halının altında 6 yaşındaki bir çocuğun çürüyen cesedini buldu.

Özel istihbarat polisinin Moro kasabasındaki evde yaptığı incelemede bulunan cesedin evin küçük çocuğuna ait olduğu bildirildi. Arkansas Emniyeti, ilk incelemelere göre erkek çocuğunun evde aldığı yaralar sonucu üç ay kadar önce öldüğünü ve evde saklandığını bildirdi.

Evde ayrıca çocuğun kız kardeşi de vücudunda yanıklarla bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın durumunun stabil olduğu ancak uzun süredir yaralarla yaşadığı belirtildi.

Korkunç olay nedeniyle 28 yaşındaki anne Ashley Roland ile sevgilisi, cinayet, ceset istismarı, küçük yaştaki çocuğun hayatına kastetme ve kanıtları gizleme suçlamalarıyla tutuklandı.

BÜYÜKANNE ŞÜPHELENMİŞ

Çocukların büyükannesinin bir süre önce torunlarının velayetini almak için GoFundMe üzerinden kampanya başlattığı, ancak torununun ölümünden sonra çocukları görme hakkı elde ettiği ortaya çıktı.

Korkunç olayı ortaya çıkaran büyükannenin, geçen hafta ziyarete gittiği evde erkek torununun arkadaşına gittiği söylenince ve diğer torununun da yürüyemediğini görünce polise ihbarda bulunduğu kaydedildi. Vücudunda çok sayıda yanık olan kızın bazı kemiklerinde kırıklar olması ve neredeyse hiç yemek yiyememekten dolayı çok zayıf düşmesi doktorları şoke etti.

Anne ve sevgilisinin çocukları sürekli dövdüğü, erkek çocuğun şiddet sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.

