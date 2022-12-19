banner875
banner885
10 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
11 0
 
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
8 0
"Altın Top" Messi'nin
8 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
13 0
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
57 0
2023 yılı makyaj trendleri
2023 yılı makyaj trendleri
13 0
banner878
banner887

İskele – Boğaztepe anayolu köstebek yuvası gibi

banner898

Bu yolda araç kullanmak için adeta cambaz olmak gerek. "

banner825
İskele – Boğaztepe anayolu köstebek yuvası gibi
banner892
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, yaz aylarından sonra ilk kez Karpaz bölgesine araçla yolculuk yaptıklarını belirterek İskele – Boğaztepe arasında kalan yolun adeta köstebek yuvasına döndüğünü dile getirerek şikayetlerini bizlerle paylaştılar.
Vatandaşlarımız, yılın son günlerinde güzel havayı da fırsat bilerek Mehmetçik’e kadar araçlarıyla gittiklerini ifade ederek, ancak İskele ile Boğaztepe arasındaki anayolun son halinin kendilerini perişan ettiğini vurguladılar.
Boğaztepe’den sonra yolun çift şerit olmasının çok güzel olduğunu ancak Boğaztepe köyü ile İskele kavşağı arasında kalan yolda neredeyse her 100 metrede bir çukur oluştuğunu söyleyen vatandaşlarımız “Bu yolda araç kullanmak için adeta cambaz olmak gerek. Yolun her iki şeridinde de çukurlar var. Özellikle gece saatlerinde bu yolu bilmeyen sürücülerin yoldan çıkmaları veyahut araçlarının lastiklerini parçalamaları an meselesi” diye konuştular.
Bu yolun olduğu bölgenin asfaltlanmasının büyük bir maliyeti olmayacağını dile getirerek yetkilileri göreve davet ettiler.
 
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.