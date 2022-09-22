Kaliforniya Eyaleti İnsan Gübreleştirme İşlemini Yasallaştırdı

İnsan gübreleştirme işleminde, çelik bir kaba yerleştirilen cesetler 30 ila 45 gün sonunda besin açısından zengin bir toprağa dönüşüyor.

Gezegenimizin karşı karşıya olduğu en önemli tehditlerden biri iklim krizi. Ancak bu tehdide karşı yürütülen mücadele, zaman zaman sıra dışı uygulamalara da sahne oluyor. “Yeşil cenaze” olarak da isimlendirilen insan gübreleştirme işlemi Amerika Birleşik Devletleri’nde giderek yaygın hale geliyor. Hâlihazırda Colorado, Oregon ve Vermony gibi eyaletlerde uygulanan işlem son olarak Kaliforniya eyaletinde de yasal hale geldi. İnsan gübreleştirme işleminin savunucuları, uygulamanın cenazelerin karbon ayak izini azaltmaya yardımcı olacağı görüşünde. Böylece iklim krizine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım atıldığı ifade ediliyor. Ancak uygulamaya çeşitli dini ve ahlaki sebeplerle karşı çıkanlar da var. Detaylara birlikte bakalım…

İnsan gübreleştirme işleminde ceset, biyolojik olarak çözünebilen maddelerle dolu çelik bir kaba yerleştiriliyor

Ceset, 30 ila 45 gün sonra tamamen çözünüyor. Bu süre zarfında cesedin durumu teknoloji yardımı ile takip ediliyor. Ayrıca biyolojik çözünmenin gerçekleşebilmesi için bazı işlemler yapılıyor. Böylece ceset besin açısından zengin bir toprağa dönüşüyor. İşlem sonunda ortaya çıkan toprak, ölen kişinin yakınlarına teslim ediliyor veya ailenin rızası dâhilinde çevre koruma faaliyetleri kapsamında kullanılıyor…

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yasal hale gelen uygulamanın destekçileri, insan gübreleştirme işleminin geleneksel defin yöntemlerinden çok daha çevreci olduğunu savunuyor

Örneğin cenazelerin yakılması, atmosfere karbon salınmasına neden oluyor. Geleneksel defin işleminde ise doğada çözünmesi mümkün olmayan tabutlar ve kimyasallar kullanılıyor. Bu nedenlerle şimdiye kadar yaygın olarak kullanılan defin yöntemleri çevre kirliliğine sebep oluyor. Kaliforniya’daki yasa tasarısını hazırlayan meclis üyesi Cristina Garcia, Meclis Yasa Tasarısı 351’in Kaliforniya sakinleri için çevre dostu bir alternatif sunacağını ifade ediyor.

İnsan gübreleştirme işlemine karşı çıkanlar da var

Özellikle bazı dini gruplar, insan gübreleştirme işleminin ahlaken doğru olmadığı görüşünde. Kaliforniya Katolik Konferansı tarafından yapılan açıklamada bu işlemin ölen kişiden ruhani, duygusal ve psikolojik olarak uzaklaşmaya sebep olacağını ifade ediyor.

Besin açısından zengin bir toprak haline gelen insan kalıntılarının nasıl dağıtılacağı da tartışma konusu

Kaliforniya Katolik Konferansı, kalıntıların kamuya açık alanlarda kullanılması durumunda insanların haberleri olmadan bu kalıntıların üzerine basma riski bulunduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca farklı insan kalıntılarının aynı alana yığılmasının da “toplu mezarlardan” farksız olacağı ifade ediliyor. Buna karışın Kaliforniya eyaletinde yürürlüğe giren yasa, ailenin rızası olmadan farklı kalıntı gruplarının tek bir toprak yığınında birleştirilmeyeceğine dair güvence veriyor. Öte yandan yasanın yürürlükte olduğu diğer eyaletler, gübreleştirilmiş insan kalıntılarının satışını veya insan tüketimine yönelik gıda yetiştiriciliğinde kullanılmasını yasaklıyor.