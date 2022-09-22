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Olsun gözyaşları arasında uğurlandı

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Olsun gözyaşları arasında uğurlandı
Niyazi ERGÜLEN
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Güzelyurt’un sevilen isimlerinden Alkan Olsun gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Alkan Olsun’un naaşı bugün Güzelyurt Fatih Camisinde kılınan öğle namazı sonrası Kalkanlı Kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına Alkan Olsun’un seven dostları, akrabaları katılırken, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye katılanlar arasında bölge milletvekillerinden Fırtına Karanfil, Güzelyurt Belediye Baskanı Mahmut Özçınar ve Olsun’un cezaevinde çalıştığı mesai arkadaşları gardiyanlar katıldı.

Cenaze sırasında merhum Alkan Olsun'un eşi fenalık geçirdi
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