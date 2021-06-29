İtalya'da açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı

İtalya'da normalleşmede yeni dönem

İtalya'nın tamamı dün itibariyle corona virüs için açık havada maske takımının bırakıldığı "düşük riskli" bir bölge haline geldi.

Söz konusu durum, pandeminin en kötü etkilediği ülkelerden biri olan İtalya için büyük bir dönüm noktası oldu. Kararı sevinçle karşılayan İtalyanlar ise açık havada nefes almanın keyfini yaşıyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı, dün yürürlüğe giren bir kararname ile ilk kez İtalya'nın 20 bölgesinin her birini, ülkenin Covid-19 riskini değerlendiren renk kodlu sınıflandırma sistemi altındaki düşük risk anlamına gelen "beyaz" olarak sınıflandırdı.

Bu durum, açık alanlarda yüz maskelerinin artık zorunlu olmayacağı anlamına geliyor.

İtalyanlar, bu hafta bazı güney bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklendiğinden, kararı büyük bir sevinçle karşılıyor.

İtalya, pandeminin ilk dönemlerinde Batı'daki corona virüs krizinin bir sembolü haline gelmiş ve ve özellikle Bergamo'da morglardan tabut taşıyan ordu kamyonlarının görüntüleri dünya çapında ses getirmişti. İtalya, son haftalarda ise Covid-19 enfeksiyon ve ölümlerinde önemli düşüşler kaydetti.

TURİSTLER İTALYA'YA GERİ DÖNDÜ

Hükümet verilerine göre, İtalya'da 12 yaşın üzerindeki nüfusunun üçte biri veya 17 milyon 572 bin 505 kişi önceki gün itibariyle aşılandı.

Uzun süredir ülkeye girişi yasak olan AB, İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya'dan gelen turistler, hükümetin aşılı ziyaretçiler veya negatif test edenler için karantina şartını kaldırmasının ardından şimdi geri döndü.

Öte yandan, İtalya'da şimdiye kadar 127 binden fazla insan Covid-19 ile ilgili komplikasyonlardan hayatını kaybetti, dört milyondan fazla insan enfekte oldu.

