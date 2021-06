Plajlarda can kurtaran eksikliği gözden kaçmamalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek için gittikleri plajlarda bazı eksikliklerin dikkat çektiğini dile getirerek görüşlerini bizlere aktardılar.

Özellikle Mağusa bölgesinde bulunan plajların gerçekten de çok kaliteli plajlar olduğunu ve gerek yerli vatandaşların gerekse yabancı turistlerin, bilhassa hafta sonları denize girmek için buraları tercih ettiklerini aktaran vatandaşlarımız, “Sahiller temiz, şezlong sayıları yeterli, büfelerdeki fiyatlar uygun ancak esas önemli nokta plajlarda bulunması gereken can kurtaranlar ortalarda yok” diye konuştular.

İnsan hayatının her şeyden önde olması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, denizde boğulma vakalarına müdahale edebilecek can kurtaranların yaz ayları boyunca mutlaka sahillerde olması gerektiğini söyleyerek, “Can kurtaran eksikliği gözden kaçmamalı. Zira zamanında müdahale ile birçok hayat kurtarılabilir” diye konuştular.