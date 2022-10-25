İşte İngiltere’nin yeni First Lady’si Akshata Murthy

İngiltere'de Liz Truss'tan boşalan Başbakanlık koltuğuna ülkenin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın gelmesiyle gözler yeni first lady Akshata Murthy'e çevrildi.

Yeni Başbakan Sunak'ın eşiyle ilk tanıştığı anı anlattığı sözleri gündem olurken, çiftin Kraliyet ailesininkini ikiye katlayan serveti de konuşulmaya devam ediyor...

İngiltere'de 44 günün ardından Başbakanlık görevinden istifa eden Liz Truss'ın yerine gelen isim eski Maliye Bakanı Rishi Sunak oldu. Downing Street 10 Numara'nın birçok başbakan ve eşine ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde Rishi Sunak ve Akshata Murthy, Başbakanlık konutunun şimdiye kadar görülen en zengin çifti olacak.

Sunak ve Murthy'nin Kraliyet ailesinden iki kat fazla yaklaşık 730 milyon sterlinlik bir servete sahip olduğu düşünülüyor. Henüz 42 yaşında olan ikilinin servetinin büyük kısmının ise Murthy'nin babasının bilişim imparatorluğunda sahip olduğu hisselerden geldiğine inanılıyor.

Çift yalnızca 10 Numara'nın en zengin çifti değil aynı zamanda burada ikamet edecek ilk Hint kökenli çift olarak da adını tarihe yazdırdı. Çiftin, kızları Krishna ve Anoushka ile yakın zamanda Başbakanlık konutuna yerleşmesi bekleniyor.

GARDIROBU VE SERVETİ GÜNDEMDE

Rishi Sunak'ın eşi yani İngiltere'nin yeni First Lady'si Bangalore merkezli bilgi teknoloji ve danışmanlık şirketi Infosys'in sahibi Narayana Murthy’nin kızı. 42 yaşında olan Murthy, İngiliz halkı tarafından “şık gardırobuyla” ve “sahip olduğu servet” ile tanınıyor.

Rushi Sunak, Ağustos ayında Times gazetesine verdiği röportajda eşiyle ilgili de konuşmuş, hatta ilişkilerinde yaşadıkları temel sorunları bile anlatmıştı. Sunak, eşi ve ailesinin geri kalanın içki içtiğini ancak kendisinin içmediğini söylemiş, ‘Bunu yapmamam onu çok sinirlendiriyor.’ demişti. Sunak hayatında ilk kez 2009 yılında Hindistan’daki düğününden bir kaç gün önce içki içmeyi denediğini ancak tadını beğenmediğini de itiraf etmişti.

SUNAK: ‘EŞİMLE EN BÜYÜK TARTIŞMA KONUMUZ’

İngiltere’nin yeni başbakanı eşinden bahsederken en büyük kavgalarının ‘temizlik’ olduğunu da söylemişti, hatta “Ben inanılmaz derecede düzenliyim ama o çok dağınık. Bunu söylediğim için beni sevmeyecek ama ev bazen bir kabusa dönüşebiliyor. Her yerde kıyafetler özellikle de ayakkabılar… Aman tanrım ayakkabılar” demişti.







İngiltere’nin yeni first lady’si yalnızca Sunak’ın anlattıkları ile tanınmıyor. Aslında kendisi de yıllarca moda tasarımcılığı yaptı. Akshata Murthy ve erkek kardeşi Rohan, büyük ölçüde büyükanne ve büyükbabaları tarafından büyütüldü. Annesi ve babası kendilerini kariyerlerine adamış bir ailede yetişti. Babası Narayana, Infosys’i kurup servetini inşa ederken, Akshata’nın annesi Sudha, Hindistan’ın en büyük otomobil üreticisi TELCO’da çalışan ilk kadın mühendis oldu.

İLK TANIŞMA

Ancak ailesindeki mühendislere rağmen Murthy’nin küçük yaşlardan itibaren modaya tutkusu vardı. Murthy, California’da Fransızca ve ekonomi alanında eğitim görürken ardından Los Angelas Fashion Institute of Design and Merchandising’de moda eğitimi aldı. Bu sayede ABD’ye taşınan Murthy MBA yapmak için girdiği Stanford Üniversitesi’nde eşi Rishi Sunak ile tanıştı.

Sunak eşiyle ilk tanışma anını daha önce verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: “İlk tanıştığımızda aramızda bir şeyler olduğu açıkça belliydi. Onu ilk gördüğümde hayran oldum ve itiraf etmeliyim ki bazı derslerimi onunla yan yana oturabilmek için ayarladım.”

Ve Sunak başarılı olmuştu. Çift, dört yıllık birlikteliklerinin ardından 2009 yılında Hindistan’ın Bengaluru eyaletinde gösterişli bir törenle dünya evine girdi.

Çift 2009 yılında Hindistan’da evlendi

‘DNA’MIZIN BİR PARÇASI’

Murthy o yıllarda moda alanında kariyer yapmaya karar verdi ve 2007’de tasarımlarını yaratmak için Akshata Designs adlı markayı kurdu. Murthy, markasıyla ilgili Vogue’a yaptığı açıklamada, “Giysilerden çok arkalarındaki hikayeyle ilgiliyim. Bu sayede özgünlüğü koruyabiliyoruz ve mirası yaşatıyoruz. Hindistan için bir şeyler yapabilmek benim için çok önemli. Ne de olsa DNA’mızın parçası” dedi.

Ancak Murthy ne kadar istekli olsa da markası sadece üç yıl dayanabildi…

Murthy yine de evde oturabilecek bir kadın değildi, bu en azından onun genetiğine aykırıydı. Babasının şirketi Infosys’in katkılarıyla eşi ve İngiltere’nin şimdiki Başbakanı Rishi Sunak ile bir proje yarattı ve uzun yıllar boyunca “Catamaran Ventures UK ve Jamie Oliver’s Pizzeria” gibi ünlü markaların yatırımcısı oldu.

İNGİLTERE VE SONRASI…

Sonunda 2013 yılında çift iki çocukları ile birlikte İngiltere’ye taşındı. Sunak iki yıl sonra Yorkshire Richmond milletvekili oldu.

İngiltere’nin yeni Başbakanı ve ailesi şimdi Kensington’da 7 milyon sterlinlik bir malikanede yaşıyor. Bu ev, sahip oldukları servetin sadece küçük bir kısmı…

Çiftin bilinen mülkleri arasında yine Kensington’da 1 milyon sterlinlik bir daire Yorkshire’da 2 milyon sterlinlik bir malikane, tatil için gittikleri California’da Santa Monica iskelesine bakan bir de 5,5 milyon sterlinlik bir çatı katı da yer alıyor.

VERGİ SKANDALI PATLAMIŞTI

Akshata Murthy ve Rishi Sunak’ın zenginliğinin büyük kısmının Bangalore merkezli Infosys’den geldiği düşünülüyor.

Murthy, özellikle Sunak’ın Maliye Bakanı olarak çalıştığı dönemde İngiliz basınında gündeminde sık sık yer aldı. Özellikle serveti ve kıyafetleri çok konuşuldu. Murthy ayrıca bir de vergi krizine karıştı. Murthy'nin İngiltere'de yaşayıp para kazanmasına rağmen ikametinin Hindistan'da olduğu ortaya çıktı ve İngiltere dışında kazandığı paranın vergisinin İngiltere’de ödemediği belirlendi. Skandal patlayınca Murthy çıkıp özür diledi, kendisine ayrıcalık tanıyan non-dom statüsünü bırakabileceğini söyledi. (Statü genelde süper zenginler tarafından binlerce hatta milyonlarca sterlin vergiden tasarruf etmek için kullanılır.)

İngiltere’de gözler şimdi çiçeği burnunda Başbakan ve first lady’e çevrildi. Sadece uluslararası basının değil magazinin de yakından takip ettiği çift önümüzdeki günlerde nasıl haberlerle karşımıza çıkacak bekleyip göreceğiz…