Dünyanın demir çekirdeğinin gizemi çözüldü

Güneşten daha sıcak olmasına rağmen, dünyanın demir çekirdeğinin neden katı halde kaldığının gizemi çözüldü

Gizem çözüldü! Dünyanın demir çekirdeği güneşten sıcak olmasına rağmen katı haldedir, çünkü atomları, "bir kart destesi gibi karıştırır."

Dünyanın çekirdeği, kuşaklar boyunca bilim insanları için gizemli bir inceleme alanı olmaya devam ediyor. Gezegenin erimiş demir çekirdeği, güneşin yüzeyinden daha sıcak olmasına rağmen, eriyen başka bir demir çekirdeğinde bulunur. Bunun yerine demir her zaman katı bir kristal formda kalır.

DailyMail’de yer alan habere göre, İsveç’teki KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü’den araştırmacılar tarafından hazırlanan teori, bunun nasıl gerçekleştiği konusunda bulmacayı çözmüş olabilir.

Araştırma, gizemin çözümü için, iç çekirdekteki atomların çekirdeğin sıvı haline gelmesini durdurmak adına sürekli bir şekilde değişimin içinde olduğunu önermektedir.>Dünyanın dönen erimiş çekirdeği , neredeyse Ay’ın boyutu kadar saf kristalize demir yığınıdır. Dünyanın çekirdeğindeki basınç, yüzey basıncından 3.5 milyon kat daha yüksektir ve sıcaklığı 6000 °C’den(10.800 ° F) daha yüksektir. Bu aşırı sıcaklık ve basınçla molekülleri harekete geçirilir ve difüzyon olarak bilinir ve demir çekirdeğinde, demir kristallerini bir sıvı haline dönüştürerek atom kararsızlığına neden olur. Ancak iç kısımda, demir kristali parçaları bir sıvı gibi kayar ancak daha sonra tekrar yerine yerleşirler.

Araştırmacılar, bahsi geçen süreci, ‘bir kart destesi gibi karıştırmak” gibi tanımlıyorlar. Bu atomik geri dönüşüm, kristal demir çekirdeğinin katı yapısını kaybetmesini ve sıvı hale gelmesini engeller.

Araştırmanın bulguları, İsveç’in en büyük süperbilgisayarlarından biri olan Triolith kullanılarak yapılan zahmetli bir bilgisayar simülasyonu sonucunda ortaya çıktı. Bu simülasyonlar, üç yıl önce Livermore Lawrance Ulusal Laboratuarı’ndan toplanan gözlemlerin yeniden yorumlanmasına izin verdi.



Makalenin başyazarı Dr. Anatoly Belonoshko, “Gözümüzün önünde duracak şekilde, deneysel veri, çekirdekteki demirin stabilitesini doğruluyor görünüyordu ancak bunun ne anlama geldiğini bilmiyorduk.” diyor. Dr. Belonoshko, çekirdeğin aşırı sıcaklığında, atom hareketinin yüksek genliği nedeniyle atomların artık yüzeye ait olmadığını söylüyor:

“Bu yüzeylerin kayması, bir deste kartı karıştırma gibidir. Kartlar farklı konumlarda yerleştirilmiş olsa dahi, deste hala bir destedir. Aynı şekilde, demir de kübik yapısını korur.”

Karıştırma, moleküllerin ve enerjinin dağılımında muazzam bir artışa neden olur- bu entropiye ve enerjini durumlarının dağılımına yol açar ve çekirdeğin stabil kalmasını sağlar. Normalde, difüzyon kristal yapıları tahrip ederek onları sıvı haline getirir, ancak bu durumda difüzyon çekirdeğin katı yapısının korunmasını sağlar.

Dr. Belonoshko, bu difüzyonun ayrıca, Dünyanın çekirdeğinin neden anizotropik olduğunu, yani tahta parçacıkları gibi yönlendirici bir dokuya sahip olduğunu açıkladığını söylüyor. Anizotropi, sismik dalgaların, Dünya’nın kutupları arasında neden ekvatordan daha hızlı hareket ettiğini açıklar.

Dr. Belonoshko, ekibin tahminlerini Dünyanın iç dünyasını anlamaya ve sonunda dünyanın geleceğini tahminlemeye yönelik bir boyut açtığını söylüyor:

“Yer bilimlerinin nihai hedefi, Dünyanın geçmişini, bugününü ve geleceğini anlamaktır ve tahminimiz sadece bunu yapmamıza olanak sağlar.”