İnsanlık dışı reklam!

İsrailli bir inşaat şirketi, Gazze’de enkazın arasında yerleşim birimlerinin yer aldığı inşaat projesi afişini yayınladı

İsrailli bir inşaat firması, saldırılar nedeniyle binlerce kişiye mezar olan Gazze'deki işgal planının reklamını yayınladı. Batı Şeria’da yasadışı yerleşim birimleri için konut inşa eden Harey Zahav adlı şirket, Gazze Şeridi’nde inşa etmeyi planladığı villaların tanıtımını şimdiden yapmaya başladı.

İsrail, her fırsatta savaş sonrasında Gazze’yi işgal etmeyeceğini söylese de reklam, akıllarda soru işaretleri yarattı.

“SAHİLDE BİR EV HAYAL DEĞİL”

Şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşılan afişte enkazın ortasındaki deniz manzaralı evlerin çizimleri yer aldı. Afişin üst kısmında “Sahilde bir ev hayal değil” sloganı bulunuyor.

“Şimdi satış öncesi fiyatlarla” açıklamasıyla yayınlanan başka bir afişte ise sahil şeridindeki yerleşim birimlerinin konumları gösteriliyor. Söz konusu afişler, İsraillilerin işgal planını gözler önüne sürdü.

Şirketin, 2005’te boşaltılan Gazze’nin güneyindeki “Gush Katif Yahudi Yerleşim Bölgesi”ne dönüş için hazırlık yaptığı belirtildi.

Filistinlilerden “işgalci” diye bahsedilen reklamda, “Çalışanlarımız işe koyuldu, yıkıntıları temizleyip işgalcileri çıkartıyoruz” denildi.

Bir başka reklam afişinde ise Gazze’de yer alan inşaat projesinin krokisi gösterildi.

