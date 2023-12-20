Pilotların acı sonu

İstanbul’daki kazada THY'de görevli iki pilot hayatını kaybetti

İstanbul Çatalca'da dün meydana gelen kazada THY'de görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş hayatını kaybetti, Ersal Erdal ise yaralandı.Pilotlar uçuşlarının olmadığı gün Çatalca istikametine ilerledikleri sırada kaptan pilotkullandığı araç bir TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada THY'de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılantedavisinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Erdal'ın tutuklandığı öğrenildi.