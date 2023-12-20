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Pilotların acı sonu

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İstanbul’daki kazada THY'de görevli iki pilot hayatını kaybetti

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Pilotların acı sonu
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İstanbul Çatalca'da dün meydana gelen kazada THY'de görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş hayatını kaybetti, Ersal Erdal ise yaralandı.
Pilotlar uçuşlarının olmadığı gün Çatalca istikametine ilerledikleri sırada kaptan pilot Ersal Erdal kullandığı araç bir TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada THY'de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ersal Erdal tedavisinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Erdal'ın tutuklandığı öğrenildi.
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