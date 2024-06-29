İdam mahkumu, 47 yıl sonra masum çıktı

ABD’nin Teksas eyaletinde Kerry Max Cook, 1977’de 21 yaşındaki Linda Jo Edwards cinayetinden idam cezasına çarptırıldı. Suçlamaları hiçbir zaman kabul etmedi. 1978’deki ilk duruşmasında idama mahkum edildi. Bu karar temyizde bozuldu. Çünkü baş tanık, iftira attığını kabul etmişti. 1992’de ikinci duruşmasında yine suçlu bulundu. Ancak hükme varılamadı. 1994’te üçüncü duruşmasında mahkum edildi. Ölüm cezasına çarptırıldı. Cook her seferinde itiraz etti. 1996’da DNA testi sonuçları da onu haklı çıkardı. Edwards’ın iç çamaşırındaki DNA izleri Cook ile uyuşmadı. Edwards’ın kendisinden iki kat yaşlı olan evli sevgilisi James Mayfield ile eşleşti. 1999’da dördüncü duruşmasından önce anlaşma teklif edildi.
199’UNCU MASUM KİŞİ
Cook bu anlaşma sayesinde 20 yıl hapis cezası aldı. İçeride geçirdiği süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Ama masumiyetini kanıtlama çabası burada bitmedi. Çünkü hapiste geçirdiği süre boyunca diğer mahkumlar tarafından bıçaklandı. Cinsel saldırılara uğradı. Bugün 68 yaşında olan Cook, kendini idam cezası karşıtı bir aktivist olmaya adadı. ‘Adaletin Peşinde’ adlı bir kitap yazdı. Hikayesi aynı zamanda bir oyuna da konu edildi. Cook’un hukuk mücadelesi geçen hafta son buldu. Teksas Ceza Mahkemesi Hakimi Bert Richardson, masum olduğunu ilan etti. KerryMaxCook, duruşma öncesinde damarlarındaki yüzde 90’lık tıkanıklık nedeniyle hayati bir ameliyata girmişti. Cook, ABD’de 1973’ten bu yana yanlış yargılanıp ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra aklanan 199’uncu kişi oldu.
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