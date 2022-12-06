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Hırvat model Ivana Knoll bu kez Japonları kızdırdı

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Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda ülkesi Hırvatistan’a destek olan ve tribünde giydiği kıyafetleri nedeniyle hapisle tehdit edilen Hırvat model bu kez Japonların hedefi oldu. Hırvat modelin yaptığı paylaşım Japonları kızdırdı

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Hırvat model Ivana Knoll bu kez Japonları kızdırdı

Dünya Kupası’nda giydiği kıyafetleri nedeniyle Katarlılar tarafından hapisle tehdit edilen ve 'Ülkeyi terket' çağrısı yapılan Hırvat model Ivana Knoll ülkesini tribünde desteklemeye devam ediyor.


Hırvat model Ivana Knoll bu kez Japonların hedefinde - 2

Son oynanan Japonya karşılaşmasında da tribünde olan Ivana Knoll, maç öncesi yaptığı paylaşımlarla Japonları kızdırdı.

 


Hırvat model Ivana Knoll bu kez Japonların hedefinde - 3

Ünlü model maç öncesi Japon mutfağından Suşi yediği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.


Hırvat model Ivana Knoll bu kez Japonların hedefinde - 4

Knoll, Suşi yerken çekilen karelerine, "Bugün menümüzde Japon Suşi'si var. Japonya sizin için" notunu yazdı.


Hırvat model Ivana Knoll bu kez Japonların hedefinde - 5

Paylaşımlar sonrası Japon taraftarla ünlü modele tepki gösterdi.


Hırvat model Ivana Knoll bu kez Japonların hedefinde - 6

Penaltı atışları sonrası Hırvatlar, Japonları 3-1 yenerek çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.


Hırvat model Ivana Knoll bu kez Japonların hedefinde - 7

İşte Hırvat modelin tribünlerden yansıyan fotoğrafları...


Hırvat model Ivana Knoll bu kez Japonların hedefinde - 8
Hırvat model Ivana Knoll bu kez Japonların hedefinde - 9
Hırvat model Ivana Knoll bu kez Japonların hedefinde - 10
 
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