16 Ekim 2016, Pazar günü Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, kulübün üyelerinden merhum Oğuz Özyalçın anısına 4. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisini düzenledi. Bu ralli 2016 yılının dördüncü klasik otomobil rallisi idi ve sezon şampiyonasına 1 katsayı puan verdi.4. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi, bir kısmı Define Avcılığı ve bir kısmı Ralli şeklinde düzenlenen farklı bir ralli oldu. Klasik otomobil sahipleri 09:00’dan itibaren gelmeye başladıkları Girne’de ki Özyalçın Construction önünde toplanmaya başladı, kayıtlarını yapıp yarış saatini beklemeye başladılar. Yarışmacılara ralli öncesi de Define Avcılığı ile ilgili de bir brifing verildi ve Define Avcılığını da anlatan yazılı bir de bildiri verildi. Start saati gelen yarışmacılara da start dan önce her rallide olduğu gibi yol notları (Roadbook) verildi.Araçlar saat 10:00’da Girne’de ki Özyalçın Construction Merkez binaları önünden start alıp sırasıyla; Karaoğlanoğlu, Çatalköy, Balabayıs ve Girne Limanı’ndan geçip Zeytinlik’te ki Archways Restaurant’a vardılar.Yarışmacılar start noktasında Hazine Avcılığı için bir numaralı hedefi gösteren zarfı ve finish noktasını gösteren zarfı, geçilecek olan özel etabı da bulabilmek için Roadbook’u ve özel etap hızlarını gösteren bülteni alıp start aldılar.Saat 14:00’dan itibaren Zeytinlik’te ki Archways Restaurant’a gelmeye başlayan yarışmacılar öğlen yemeklerini yeyip ödül törenini beklemeye başladılar. Yenilen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi ve 4. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi sona erdi.Haftaya 11-13 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan 6. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi.