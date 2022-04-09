Harabeye dönen Borodyanka’dan çarpıcı fotoğraflar

Ukrayna'nın başkenti Kiev’in kuzeyinde bulunan Borodyanka kentinde Rus güçlerinin çekilmesinin ardından bölgede yıkımın boyutları ortaya çıktı

Rusya’nın altı haftadır devam eden saldırıları nedeniyle 4 milyon Ukraynalı ülkelerini terk ederken, binlerce insan hayatını kaybetti ya da yaralandı, şehirler ise harabeye döndü.

Borodyanka kentinde de birçok bina tamamen yıkılırken, çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Kentte Rus güçlerinin bölgeden çekilmesiyle enkaz kaldırma ve arama çalışmaları başlatılmasının ardından 26 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Borodyanka, 24 Şubat’ta başlayan işgalde Rusya’nın ilk hava saldırılarını düzenlediği yerlerden biriydi. Kasabada bombardımandan kaçmak için apartmanlarının bodrumlarına sığınan çok sayıda kişiye ulaşılamıyor.

Başkent Kiev yakınlarındaki Borodyanka kasabasında 200’den fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Rus bombardımanıyla yıkılan binaların yanından geçen bir kadın kedisini taşıyor

Rus ordusunun çekilmesinin ardından bölgeye geri dönen Ukraynalılar, kaybolan yakınlarını yıkıntıların altında arıyor.

Borodyanka'da ailesini kaybeden Ukraynalı bir kadın, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında yaşadığı şaşkınlığı ifade ederek, “Aklım almıyor. Beni çimdikleyip rüyadan uyandırmalarını istiyorum. Aklım gerçekten almıyor bu yaşadıklarımızı. Çalıştığım, birlikte yaşadığım insanlar. Babamı akşam aldılar. Burada yaşadığım için hepsi bildiğim, tanıdığım insanlardı. Onların hepsi bu evin sığınağındaydı” dedi.

Borodyanka’da Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında kızı ve damadı Rus bombardımanı tarafından yıkılan bir binanın enkazı altında hayatını kaybeden 77 yaşındaki Mariya ağlıyor.

Rus askerlerinin Kiev bölgesine bağlı Borodyanka’dan çekilmesiyle bazı siviller evlerine dönmeye başladı.

Ancak Borodyanka’ya gelen tüm köprüler Rusların başkent Kiev'e ilerlemesini engellemek için yıkılmış durumda.

Ukrayna'nın Borodyanka bölgesinde Rus ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden olan bir babayla kızı, eve dönüş yolculuğunda yıkılan bir köprüden güçlükle geçti.

Bölgeye sadece bir yoldan ulaşım sağlanırken, evlerine dönmek isteyenleri zorlu bir yolculuk bekliyor.

Moloz yığınlarının arasından eve dönüş yolculuğu, yaşanan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Neredeyse tüm binaların enkaza döndüğü Borodyanka evsiz kalan halk yemeğini dışarıda öğlen yerken görüntülendi.