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En radikal sigara yasağı

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Yeni Zelanda’da 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan kimseye hiçbir zaman sigara satılmayacak

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En radikal sigara yasağı
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Yeni Zelanda, yeni neslin sigara alışkanlığını tamamen engellemek amacıyla 14 yaşının altında olanların şimdiden itibaren her yıl bir yaş artacak şekilde sigara almasını tamamen yasaklayacak dünyadaki ilk yasayı parlamentodan geçirdi.
Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Yardımcısı Ayesha Verrall, parlamentoda düzenlenen oturumda hükümetin 'Sigarasız 2025 Eylem Planı'nı başlattığını duyurdu.
Guardian'da yer alan habere göre Verrall, yaptığı açıklamada, "Sigara içme oranları doğru yönde ilerlerken, hedefimize ulaşmak için daha fazlasını, daha hızlı yapmamız gerekiyor" dedi.
Sigarada vergi artırımının fayda sağlamadığını kaydeden Verrall, bunun 'insanların sigarayı bırakmasına yardımcı olmayacağını yalnızca alışkanlıktan kurtulmak için mücadele eden sigara içenleri cezalandıracağını' belirtti.
Öte yandan Verrall, "Gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz, bu nedenle yeni genç gruplara tütsülenmiş tütün ürünleri satmayı veya tedarik etmeyi suç haline getireceğiz. Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşında olan kişiler hiçbir zaman yasal olarak tütün satın alamayacak" ifadelerini kullandı.
Bakan, "Binlerce insan daha uzun, daha sağlıklı hayatlar geçirecek ve sağlık sisteminin üzerinden sigara tüketimine bağlı hastalıkların tedavisi için harcanan 5 milyar dolarlık yük kalkacak" değerlendirmesini yaptı.
Yeni sistemle birlikte 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan kimseye hiçbir zaman sigara satılmayacak ve ayrıca sigara kontrolleri artacak.
Sigarayı market ve süpermarketlerden kaldırmak için sigara satışı yapılan yerlerin sayısı kısıtlanacak ve sigara satan işletme sayısı halihazırda 8 binken bu rakam 500'ün altına inecek.
 
 
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