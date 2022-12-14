



Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir ormancının isyanı bize ulaştırdığı fotoğraflarla dile getirdi.

Lefke bölgesinde ormancı olarak görev yaptığını belirten vatandaşımız, dün fotoğraflarda gördüğü manzara karşısında adeta içinin yandığını belirtti.

Ormancı vatandaşımız “Yedidalga, Bademliköy arasında yapmış olduğum devriyede Vuni’nin altında bulunan orman arazisi içerisindeki yolun kenarında güzelim budanmış çam ağacının gövdesine fotoğraflarda görüldüğü gibi vicdansızca ateş açılmış” diyerek bunu yapan avcılar olduğunu iddia etti.

Sapasağlam ağacın bu şekilde av tüfeği ile getirildiğini savunan Ormancı vatandaşımız “Bu hale getiren kişi hiç mi vicdanın sızlamadı?. Bunu yapan insan değildir. Yazıklar olsun sana.” diyerek isyanını paylaştı.

Zaten ağaç ve orman fakiri olan ülkemizin bu şekilde kendini kaybederek ağaçlara saldıran vicdansızlar nedeniyle daha da fakirleştiğini ifade eden vatandaşımız ağaçların insanların hayatlarına ne kattığını bilmeyen insanlar olduğunu sözlerine ekledi.



