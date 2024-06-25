banner913
banner932
Sahtekarlıkla para temini…
Sahtekarlıkla para temini…
29 0
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
24 0
 
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
29 0
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
36 0
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
29 0
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
55 0
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
63 0
banner1032

Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti

banner1020

Dünyanın en uzun köpeği seçilerek Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Danua cinsi köpek Kevin hayatını kaybetti. Adını "Evde Tek Başına" filminin karakterinden alan Kevin en uzun boylu erkek köpeği ilan edilmesinden aylar sonra 3 yaşında yaşamını yitirdi.

banner974
Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti
banner971

’nin Iowa eyaletinde yaşayan ve en uzun boylu  olarak
 Rekorları kitabına giren Kevin hayatını kaybetti.

Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti - 1

1 metre boyundaki Danua cinsi , geçtiğimiz yıl üç yaşındayken ölen önceki rekor sahibi Zeus'un yerini alarak 20 Mart’ta dünyanın en uzun köpeği unvanını kazanmıştı.

Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti - 2

Genellik 76 santimetre olan Danua cinsi köpeklerden daha uzun olan Kevin'ı Guinnes  Rekorları 13 Haziran’da ailesiyle yaşadığı evde ziyaret etmiş ve paylaşılan görüntüler sosyal medyada beğeni toplamıştı.

Dünyanın en uzun köpeği hayatını kaybetti - 3
Dün yapılan açıklamaya göre, Kevin geçirdiği bir ameliyat sonrasında öldü. Açıklamada, “Dünyanın en uzun köpeği Kevin'in, rekorunun açıklanmasından birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz” denildi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.