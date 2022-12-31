Dünyanın en uzun gebeliği

Normal bir gebelik, yaklaşık 259 gün (37 hafta) ila 287 gün (41 hafta) arasında sürse de bazıları için bu geçerli olmayabilir! Beulah Hunter'ın gebeliği de onlardan biri. Toplam 375 gün yani 12 ay boyunca hamileliği devam eden kadının adını tıp tarihine kazıyan hikâyesinin sırrı ise bugün bile çözülemiyor

Adını tıp tarihine yazdıran olayda minik bebek Penny, tam 100 gün gecikmeli olarak dünyaya gelmiş ve annesi Beulah Hunter ise 375 günle yani 12 ay 10 gün ile bir insanın yaşadığı en uzun hamileliği tecrübe etmişti. Ortalama sağlıklı bir gebelik yaklaşık 40 hafta (280 gün) sürererken, Hunter'ınki ise tam 1 yıl 10 gün sürmüştü.

DÜŞÜK YAPIP TEKRAR MI HAMİLE KALDI?

Dünya tarihine geçen hamilelik doktorları da şaşkına çevirmişti. Doğumda görev alan Dr. Daniel Beltz, olayın birçok kişiyi şoke etmesi ve inandırıcı bulunmaması üzerine Hunter'ın Birçoğu, Hunter'ın ilk hamileliğinden düşük yaptığını ve yeni bir bebek olduğunun farkına varmadan hızla tekrar hamile kaldığını düşünüyordu. Doktor Beltz, iddiasını desteklemek için 24 Mart'ta laboratuvarda gerçekleşen ve genç kadının adet döngüsünün 10 Şubat'ta durduğunu doğrulayan bir

ŞAŞIRTICI BİR ŞEKİLDE SAĞLIKLIYDI

Küçük Penny Diana 21 Şubat 1945'te doğduğunda 3.14 kilogramdı. Doğmak için bir yıldan fazla zamana ihtiyacı olan bir bebek için bu kilo bir hayli azdı. Bazı komplikasyonlara rağmen küçük kız şaşırtıcı bir şekilde tamamen sağlıklıydı ve zamanında doğmuş bir bebek gibi görünüyordu.

ABD'de yaşayan Beulah Hunter , birçok hamile kadın gibi çocuğuna kavuşmak için gün sayıyordu. Başına geleceklerden habersiz bir şekilde doğuma giden kadın, kızına Şubat 1945'te Los Angeles'taki bir hastanede kavuştu. 3 kilo 14 gram doğan kızına Penny Diana adını verdi ve küçük kız, tamamen sağlıklı bir şekilde büyüdü. Ancak oldukça sağlıklı ve normal görünümde olan bebeğin aslında sıra dışı bir hikâyesi var. Dünyaya gelişi oldukça uzun süren bebek günümüzde dahi kırılamayan 70 yıllık bir rekora sahip.Dünya tarihine geçen hamilelik doktorları da şaşkına çevirmişti. Doğumda görev alan Dr. Daniel Beltz, olayın birçok kişiyi şoke etmesi ve inandırıcı bulunmaması üzerine Hunter'ın gebelik testini kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldı ve tüm ülkeyi hamileliğin gerçek olduğuna ikna etmeye çalıştı.Doktor Beltz, iddiasını desteklemek için 24 Mart'ta laboratuvarda gerçekleşen ve genç kadının adet döngüsünün 10 Şubat'ta durduğunu doğrulayan bir gebelik testi yaptı.Küçük Penny Diana 21 Şubat 1945'te doğduğunda 3.14 kilogramdı. Doğmak için bir yıldan fazla zamana ihtiyacı olan bir bebek için bu kilo bir hayli azdı.