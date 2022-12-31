Uganda'da toplamda 102 çocuğu ve 568 torunu olan 67 yaşındaki çiftçi, ailesinin daha fazla genişlemesini kaldıramayacağını söyledi

Uganda'nın Bugisa şehrinde 67 yaşındaki çiftçi Musa Hasahya, bir anda tüm dünyada ilgi odağı oldu. Toplamda 102 çocuğu ve 568 torunu olan çiftçi, eşlerine ilginç bir talimat verdi.

Geniş bir evde oturan ve işlerinin iyi gitmesi nedeniyle ailesini genişletmek isteyen Hasahya'nın açıklamaları bir anda gündem oldu.

Tam 12 eş, 102 çocuk ve 568 toruna sahip olan Hasahya, çocuklarını torunlarından ayırabilse de hepsinin isimlerini bilmediğini ifade etti.

1971 yılında 16 yaşındayken ilk evliliğini yapan Hasahya'nın iki yıl sonra bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Ardından ailesini genişletmek isteyen adam, peş peşe evlilikler yaptı, küçük bir kabileyi andıran bir aileye sahip oldu.

Yaşları 6 ila 51 arasında değişen çocukları olan adam, artık onlara bakamadığını itiraf etti ve devletten yardım istedi.

Tüm çocuklarını okutmak istediğini söyleyen adam eşlerine de bir talimat verdi.

Ailesinin daha fazla genişlemesini kaldıramayacağını söyleyen Hasahya, "Doğurganlık çağındaki tüm eşlerime aile planlamasına gitmelerini tavsiye ettim" dedi.

