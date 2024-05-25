Altından daha değerli kuş tüyü!

Soyu tükenmiş Yeni Zelanda Huia kuşuna ait nadir ve çok değerli bir tüy, 28 bin 365 ABD dolarına satıldı. Bu, onu şimdiye kadar açık artırmada satılan dünyanın en pahalı tüyü haline getirdi ve değeri altını aştı

Soyu tükenmiş Yeni Zelanda Huia kuşuna ait nadir ve çok değerli bir tüy, 28 bin 365 ABD dolarına satıldı. Bu, onu şimdiye kadar açık artırmada satılan dünyanın en pahalı tüyü haline getirdi ve değeri altını aştı.

Huia kuşuna ait tüyün fiyatının, 2 bin ila 3 bin dolar arasında olması bekleniyordu. Ancak satış rakamı, ilk tahminleri çok aştı.

Pazartesi günkü satışa kadar önceki rekor satış, 2010 yılında 8 bin 400 dolara satılan başka bir huia tüyüydü.

Gold Broker'ın son rakamlarına göre tüyün ağırlığı yaklaşık 9 gram ve bu da onu altından çok daha değerli kılıyor.

Tüy gram başına 5 bin 169 dolara satıldı, altının gramı ise 127 dolar.

Huia, güzel ötüşüyle, ağırlıklı olarak siyah parlak tüyleriyle ve uçlarındaki beyaz uzun kuyruk tüyleriyle tanınan Yeni Zelanda'nın wattlebird türlerinin en büyüğüydü.

Bir Huia'nın teyit edilen son görüşü 1907'deydi, ancak 1920'lere kadar hala hayatta olduklarına inanılıyor.

