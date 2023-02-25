2000 yıllık Roma kalıntısı, örgü aleti değil seks oyuncağı olabilir

İki bin yıllık penis şeklinde oyulmuş tahta bir objenin İngiltere’deki Romalılar tarafından seks oyuncağı olarak kullanılmış olabileceği tahmin ediliyor

1992 yılında İngiltere’yi doğu-batı istikametinden neredeyse ortadan kesen Hadrian Duvarı yakınlarındaki Romalılara ait Vindolando kalesinde, bir çukurda bulunan obje ilk etapta bir örgü aleti olarak sınıflandırılmıştı.

Fakat haftasonunda Antiquity dergisinde yayınlanan bir makalede objenin çok sayıda ayakkabı ve giyim aksesuarı ile birlikte bulunması nedeniyle bu şekilde yanlış bir değerlendirmede bulunulmuş olabileceği belirtildi.

Objeyi yeniden inceleyen araştırmacılar, objenin penis şeklinde oyulmuş olabileceğini ileri sürerek fonksiyonları ile ilgili tahminler yürüttü.

Makalede, 16 santimetre uzunluğundaki objenin penetrasyon amaçlı olmasa da daha çok klitoral uyarma amaçlı olarak kullanılmış olabileceği üzerinde duruldu.

Bulgunun seks oyuncağı olduğu kesinleşirse bu Romalılar döneminden kalma minyatürize edilmemiş bilinen ilk örnek olacak.

Makalenin başyazarlarından Newcastle Üniversitesi öğretim üyesi Rob Collins, CNN’e verdiği röportajda “Bu bizim için bir sürpriz olmaz. Roma sanatı ve edebiyatından dildoların kullanıldığını, yani o dönemde var olduklarını biliyoruz. Fakat arkeolojik olarak henüz örnek bulamamıştık” ifadelerini kullandı.

Bu tür objelerin bulunamamasındaki ana nedenlerden biri organik malzemelerden üretildikleri için zamanla yok olmaları gösteriliyor.

Öte yandan araştırmacılar bu objenin seks oyuncağı olduğu netleşse bile sadece zevk amaçlı kullanılmamış olabileceğini vurguluyor. Objenin bir köle sahibi tarafından köleler üzerinde güç göstergesi olarak kullanılmış olabileceğine de dikkat çekiliyor.

Çalışmada penise benzeyen küçük boyutlu objelerin kolye gibi takılarda iyi şans ve nazardan korunmak için sık sık kullanıldığı fakat böyle bir amaçla kullanılan gerçek boyutlu bir örneğin bulunmadığı vurgulandı.

Objenin iki uçlarındaki aşınmanın orta kısımlara göre daha fazla yıpranmış ve düz yüzeyli olmasının bu kısımların elle tutulması veya deriyle teması nedeniyle vücut yağlarına daha fazla temas etmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Çalışmada obenin yemek, kozmetik ürünleri veya ilaç hazırlamada farklı malzemeleri ezmek ve karıştırmak için de kullanılmış olabileceğine dikkat çekilirken zaman içerisinde kullanım amacının da değişmiş olabileceği belirtildi.

