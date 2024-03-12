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‘Başkent Darts Turnuvası’ 14 Mart’ta

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‘Başkent Darts Turnuvası’ 14 Mart’ta
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Lefkoşa Türk Belediyesi ile Lefkoşa Darts Birliği işbirliğinde organize edilen ‘Başkent Darts Turnuvası’ 14 Mart Perşembe günü gerçekleştiriliyor. Yenicami Ağdelen Kulübü’nde düzenlenecek turnuva saat 19.30’da başlayacak. Yapılan açıklamada kayıt işlemlerinin devam ettiği ve 0542 852 90 02 numaradan kayıt için bilgi alınabileceği ifade edildi.
 
 
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