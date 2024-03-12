Nicosia Motors Cup tamamlandı

Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Nıcosıa Motors Cup da zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile turnuva tamamlandı.

Kategorilerde oynanan final maçları ve oluşan sıralamalar şu şekilde;

14 YAŞ KIZ - Final

Almira Akşahin - Girne Umut Yerebakan 6/3 6/2

14 YAŞ ERKEK – Final

Asım Aras Astan – Baran Başaran 6/4 2/6 5/7

13+ KADINLAR –Final

Kayra Yüceer - Şengül Tilki 1/6 6/3 2/6

13+ ERKEKLER - Final

Toprak Berkol - Kaan Dönmez 6/4 1/6 2/6



NICOSIA MOTORS CUP SIRALAMALARI

8 Yaş Kırmızı Grup 1. Niyazi Akçın

8 Yaş Kırmızı Grup 2. Aybars Öncü

8 Yaş Beyaz Grup 1. Mikhail Zonov

8 Yaş Beyaz Grup 2. Çağer Emine Günser

9 Yaş Kız 1. Mevsim Metbulut

9 Yaş Kız 2. Anna Akınına

9 Yaş Erkek Beyaz Grup 1. Darıa Damırchı

9 Yaş Erkek Beyaz Grup 2. Bora Ramiz

9 Yaş Erkek Kırmızı Grup 1. Hasan Aren Çakartaş

9 Yaş Erkek Kırmızı Grup 2. Niyazi Akçın

10 Yaş Kız 1. Melin Akçın

10 Yaş Kız 2. Mania Bagheri

10 Yaş Erkek 1. Poyraz Vural

10 Yaş Erkek 2. Pars Ozan

12 Yaş Kız 1. Beren Başaran

12 Yaş Kız 2. Anastasiia Elshina

12 Yaş Erkek 1. Baran Başaran

12 Yaş Erkek 2. Erdal Arabacıoğlu

12 Yaş Karışık Çiftler 1. Beren Pilli / Deniz Varoğlu

12 Yaş Karışık Çiftler 2. Anastasiia Elshina / Emre Aleks Kural

14 Yaş Kız 1. Almira Akşahin

14 Yaş Kız 2. Girne Umut Yerebakan

14 Yaş Erkek 1. Baran Başaran

14 Yaş Erkek 2. Asım Aras Astan

14 Yaş Karışık Çiftler 1. Girne Yerebakan / Asım Aras Astan

14 Yaş Karışık Çiftler 2. Vera Gazi / Baran Başaran

16 Yaş Kız 1. Almira Akşahin

16 Yaş Kız 2. Sahil Ece Yerebakan

16 Yaş Erkek 1. Akay Ali Sağkanat

16 Yaş Erkek 2. Deniz Hüseyin Önen

13+ Kadın 1. Kayra Yüceer

13+ Kadın 2. Şengül Tilki

13+ Erkek 1. Kaan Dönmez

13+ Erkek 2. Toprak Berkol

