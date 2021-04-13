banner583
Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti
Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti
12 0
70 0
 
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
13 0
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
53 0
İngiltere yasta
İngiltere yasta
51 0
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
49 1
Kovid-19’dan bir ölüm daha
Kovid-19’dan bir ölüm daha
550 0
banner529
banner570

Evde karantina dönemi

banner476

Elektronik bileklik uygulaması Ercan Havaalanı’nda dün başladı. Dün yaklaşık 35 kişiye elektronik bileklik takıldı. Elektronik kelepçe takılan kişiler 7/24 takip edilecek ve rastgele ev ziyaretleri yapılacak

Evde karantina dönemi
banner630

KKTC Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal uygulaması Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda tanıtıldı. Tanıtımda 10 adet elektronik bilekliğin sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs’a gelen kişilere takıldığı bilgisi verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Covid-19 sebebi ile karantinaya girmesi gereken kişilerin, karantina sürecini belirlenen lokasyonlarda geçirmesini sağlayan uygulamanın tanıtım etkinliği Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in tanıtım sunumu ile başlayıp, Başbakan ve bakanların konuşmaları ve “Elektronik Bileklik Tanıtım Videosu” gösterimi ile sürdü.

KÜÇÜKÖZDEMİR: “KARANTİNA İHLALİ TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA KONU POLİSE İLETİLECEK”
Yaptığı sunumda “Karantina Takip Sistemi” işleyişi ve denetimi ile ilgili bilgiler veren Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, yolcunun ülkeye gelmeden APPStore veya Google Play’den “Güvende Kal” uygulamasını akıllı telefonuna indirmesi ve kayıt bilgilerini doldurması gerektiğini anlattı. Yolcu ülkeye gelince yetkili kişilerce QR kodlu bilekliğinin takılacağını ve mobil uygulama ile bilekliğin eşleştirileceğini aktaran Küçüközdemir, kişinin yine QR kod ile giriş yapacağı araçla izole olacağı yere seyahat edeceğini kaydetti.
Kişinin karantina alanı dışına çıkması, bilekliğe zarar vermesi veya telefonunun internetini kapaması durumunda Turkcell ekiplerinin kişiye ulaşacağını kaydeden Küçüközdemir, karantina ihlali tespit edilmesi durumunda ise konunun polise iletileceğini söyledi.
Turkcell’in “Karantina Takip Sistemi” ile ilgili yaklaşık 150 kişiyi görevlendirdiğini bildiren Küçüközdemir, ev karantinasındaki kişilerin 7/24 takip edileceğini belirtti.
Küçüközdemir, “Kişiler, çağrı merkezimizce 7/24 izlenecek. Ayrıca saha operasyon ekiplerimiz 7/24 hizmet vererek olası arıza ve ihlal durumlarına müdahale edecek. Yine saha operasyon ekiplerimiz rastgele ev ziyaretleri de yapacak” dedi.
Elektronik bileklikle evde karantinaya girecek kişilerin kayıt esnasından “İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu”nu okuyarak kabul edeceğini de belirten Küçüközdemir, bu kapsamda herkesin yapması ve uyması gereken kuralları başından kabul edeceğini vurguladı.
Küçüközdemir, uygulama ile ilgili tüm detaylara www.kktckarantina.com ile www.trncquarantine.com sitelerinden, 05338781024 numaralı çağrı merkezinden ve Güvende Kal BİP kanalından da ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.