Evde karantina dönemi

Elektronik bileklik uygulaması Ercan Havaalanı’nda dün başladı. Dün yaklaşık 35 kişiye elektronik bileklik takıldı. Elektronik kelepçe takılan kişiler 7/24 takip edilecek ve rastgele ev ziyaretleri yapılacak



KKTC Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal uygulaması Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda tanıtıldı. Tanıtımda 10 adet elektronik bilekliğin sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs’a gelen kişilere takıldığı bilgisi verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Covid-19 sebebi ile karantinaya girmesi gereken kişilerin, karantina sürecini belirlenen lokasyonlarda geçirmesini sağlayan uygulamanın tanıtım etkinliği Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in tanıtım sunumu ile başlayıp, Başbakan ve bakanların konuşmaları ve “Elektronik Bileklik Tanıtım Videosu” gösterimi ile sürdü.



KÜÇÜKÖZDEMİR: “KARANTİNA İHLALİ TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA KONU POLİSE İLETİLECEK”

Yaptığı sunumda “Karantina Takip Sistemi” işleyişi ve denetimi ile ilgili bilgiler veren Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, yolcunun ülkeye gelmeden APPStore veya Google Play’den “Güvende Kal” uygulamasını akıllı telefonuna indirmesi ve kayıt bilgilerini doldurması gerektiğini anlattı. Yolcu ülkeye gelince yetkili kişilerce QR kodlu bilekliğinin takılacağını ve mobil uygulama ile bilekliğin eşleştirileceğini aktaran Küçüközdemir, kişinin yine QR kod ile giriş yapacağı araçla izole olacağı yere seyahat edeceğini kaydetti.

Kişinin karantina alanı dışına çıkması, bilekliğe zarar vermesi veya telefonunun internetini kapaması durumunda Turkcell ekiplerinin kişiye ulaşacağını kaydeden Küçüközdemir, karantina ihlali tespit edilmesi durumunda ise konunun polise iletileceğini söyledi.

Turkcell’in “Karantina Takip Sistemi” ile ilgili yaklaşık 150 kişiyi görevlendirdiğini bildiren Küçüközdemir, ev karantinasındaki kişilerin 7/24 takip edileceğini belirtti.

Küçüközdemir, “Kişiler, çağrı merkezimizce 7/24 izlenecek. Ayrıca saha operasyon ekiplerimiz 7/24 hizmet vererek olası arıza ve ihlal durumlarına müdahale edecek. Yine saha operasyon ekiplerimiz rastgele ev ziyaretleri de yapacak” dedi.

Elektronik bileklikle evde karantinaya girecek kişilerin kayıt esnasından “İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu”nu okuyarak kabul edeceğini de belirten Küçüközdemir, bu kapsamda herkesin yapması ve uyması gereken kuralları başından kabul edeceğini vurguladı.

Küçüközdemir, uygulama ile ilgili tüm detaylara www.kktckarantina.com ile www.trncquarantine.com sitelerinden, 05338781024 numaralı çağrı merkezinden ve Güvende Kal BİP kanalından da ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

