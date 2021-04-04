banner583
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
22 0
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
190 0
 
18 0
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
18 0
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
29 0
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
40 0
33 0
banner529
banner570

Dr. Dizdarlı'dan 15 maddede Covid-19 gerçekleri

banner476

banner624
Dr. Dizdarlı'dan 15 maddede Covid-19 gerçekleri
banner630
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi emekli Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dünyada ve ülkemizde var olan Covid-19 gerçeklerini bir kez daha hatırlatarak halkın tedbirleri elden bırakmamasını isteyerek, virüsün devamlı mutasyona uğradığınıu ve şu an için hastalığı tedavi edici bir ilaç olmadığını vurguladı.
Dr. Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:
COVİD-19 GERÇEKLERİ
1- Hastalığı insan hareketliği ve teması yayıyor. İnsandan insana bulaş oluyor.
2- Teşhis, klinik ve radyolojik bulgularla konmakla beraber, spesifik antijen ve PCR testleri işimizi kolaylaştırmaktadır.
3- Maske- Mesafe Hijyen + Aşılar. En önemli korunma araçlarımızdır
4- Aşılar, tam anlamıyla hastalığı önlemediği durumda dahi, hastalığın ağır geçmesini ve ölümleri önlüyor.
5- Hastalığı kesin tedavi edici bir ilaç yoktur.
6- Virüs devamlı mutasyona uğramaktadır. Bu gün için yüzden fazla varyantı vardır.
7- Aşıların varyantlar üzerindeki etkisi olduğu yönünde çalışmalar artsa da bu kesin değildir.
8- Aşılar genelde iki doz uygulanır. İlk dozla ikinci dozun aynı cins olması gerekir.
9- Aşılama sonrası elde edilen bağışıklığın süresi 8-9 ay olarak tahmin edilmektedir. Bu sürenin sonunda tekrar aşılanmak gerekir. Bu aşamada aşı cinsi tercihinizi değişebilirsiniz.
10- Aşılanmadan veya birinci dozu aldıktan sonra hastalanan bir kişinin aşı olmasına veya ikinci dozu yaptırmasına 8ay boyunca gerek yoktur.
11- Çocuklar hasta olmaz diye bir şey yoktur. Çocuklar daha hafif geçirmekle beraber daha bulaştırıcıdırlar.
12- Mutasyonların seyrinin nereye varacağı belli değildir. İyi veya kötü yönde yol alabilir.
13- Şu anda özellikle İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya Mutantlarından dolayı yeni bir dalga doğmuştur.
14- Bizi direk ilgilendiren yerlerden Türkiye, bu yeni dalga da tabiri caizse Tsunami’ye tutulmuştur. Güney Kıbrıs ise günlük 300-400 vakaya bakmaksızın ülkeyi dışa açmak üzeredir. Bu bir Harakiridir.
15- Dünya üzerinde 3000000 insan bu hastalıktan vefat etmiştir. Bu gerçeği hiçbir komplo teorisi göz ardı ettirtemez.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.