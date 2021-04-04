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Larnaka'dan Limasol'a uzanan büyük uyuşturucu operasyonu

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Larnaka'dan Limasol'a uzanan büyük uyuşturucu operasyonu
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Rum polisi, Limasol’da açık arazide bulunan bir araç içerisinde yaklaşık 19 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirdi.
Rum haber kaynakları, Rum polisinin dün Larnaka’da gerçekleştirdiği operasyonda yaşları 34, 36 ve 52 olan üç erkek şahsı tutukladığını, şahısların aracında yapılan aramada bir kiloya yakın uyuşturucu madde bulunduğunu hatırlatarak, soruşturma çerçevesinde Limasol’da da operasyon gerçekleştirildiğini aktardılar.
Habere göre, Limasol’da açık arazide park halinde bulunan bir araçta yapılan aramada ise 18 kilo 900 gram hintkeneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirildi.
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