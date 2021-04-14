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Covid’den 28’inci ölüm

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Covid-19’a yakalanan ve son bir haftadır Pandemi Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki Kemal Sinar hayatını kaybetti

Covid’den 28’inci ölüm
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Covid-19 ülkemizde can almaya devam ediyor. 
Girne’de yasayan ve Covid-19 tanısıyla 6 Nisan 2021 tarihinden bu yana Acil Durum (Pandemi) Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki Kemal Sinar, covid19 nedeniyle hayatını kaybetti. Sinar’ın diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıkları bulunmaktaydı. 
Kemal Sinar, 7 gün önce nefes darlığı sebebiyle acile başvurmuş ve burada yapılan test sonucu pozitif çıkmıştı.
Sinar'ın ölümü ailesini yasa boğdu.
 
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