Devletin zirvesinde Covid-19 paniği

Tarım Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz pozitif çıktı. Bakan Çavuşoğlu evinde izole oldu. Çavuşoğlu’nun çok sayıda partili ile temas etmesi ise paniğe neden oldu



Tarım Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhamertsiz’in önceki sabah yaptırdığı PCR Testi pozitif çıktı.

Covid-19’a yakalanan Merhametsiz, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Türkiye’de temaslarda bulunan ekibin içindeydi.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu birinci derece temaslı olarak evinde izole oldu. Çavuşoğlu UBP Genel Sekreterlik seçiminde salondaydı.

Cumartesi günü yapılan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterlik seçimi nedeniyle Çavuşoğlu’nun çok sayıda partili ile temas etmesi kısa sürede büyük bir paniğe neden oldu. Korku bununla da bitmedi.

Tarım Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhamertsiz’in önceki sabah saatlerinde testini yaptırmadan önce Tarım Bakanlığı’nda ardından da eski görev yeri olan Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda çok sayıda üst düzey müdür ile toplantılar yaptığı ortaya çıktı. Hem Tarım Bakanlığı hem Eğitim Bakanlığı müdürleri evlerinde izole oldu.

Merhametsiz’in hastalığı Türkiye’de bulaşma ihtimali, Bakan Nazım Çavuşoğlu ile teması ve Çavuşoğlu’nun diğer kabine üyeleri ilke teması devletin zirvesinde ciddi bir endişeyi beraberinde getirdi.

Rutin PCR testlerini yaptıran ve bunun sonucunda COVID-19 olduğunu öğrendiğini ifade eden Merhametsiz “Pozitif çıktım ama semptom göstermedim, rutin testlerimi yaptırırken ortaya açıktı.” açıklamasında bulundu.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Merhametsiz, şu an hastanede olduğunu, buradaki muayenesinin ardından karantina oteline yerleşeceği bilgisini de paylaştı.

Çok fazla temaslısı olmadığını, sürekli maskeli halde dolaştığını kaydeden Merhametsiz, Cuma günü işe gitmediğini de belirtti.

YASEMİN ÖZTÜRK DE TEMASLI…

Öte yandan Bünyamin Merhametsiz’in temaslısı olduğunu belirten UBP Milletvekili Yasemin Öztürk de test yaptırdığını ve izole olduğunu belirtti.

