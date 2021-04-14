banner583
Gazioğlu: Şampiyon tenisçimiz desteklenmeli
Gazioğlu: Şampiyon tenisçimiz desteklenmeli
17 0
Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti
Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti
13 0
 
86 0
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
13 0
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
55 0
İngiltere yasta
İngiltere yasta
52 0
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
56 1
banner529
banner570

Devletin zirvesinde Covid-19 paniği

banner476

Tarım Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz pozitif çıktı. Bakan Çavuşoğlu evinde izole oldu. Çavuşoğlu’nun çok sayıda partili ile temas etmesi ise paniğe neden oldu

Devletin zirvesinde Covid-19 paniği
banner630

Tarım Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhamertsiz’in önceki sabah yaptırdığı PCR Testi pozitif çıktı.
Covid-19’a yakalanan Merhametsiz, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Türkiye’de temaslarda bulunan ekibin içindeydi.
Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu birinci derece temaslı olarak evinde izole oldu. Çavuşoğlu UBP Genel Sekreterlik seçiminde salondaydı.
Cumartesi günü yapılan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterlik seçimi nedeniyle Çavuşoğlu’nun çok sayıda partili ile temas etmesi kısa sürede büyük bir paniğe neden oldu. Korku bununla da bitmedi.
Tarım Bakanlığı Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhamertsiz’in önceki sabah saatlerinde testini yaptırmadan önce Tarım Bakanlığı’nda ardından da eski görev yeri olan Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda çok sayıda üst düzey müdür ile toplantılar yaptığı ortaya çıktı. Hem Tarım Bakanlığı hem Eğitim Bakanlığı müdürleri evlerinde izole oldu.
Merhametsiz’in hastalığı Türkiye’de bulaşma ihtimali, Bakan Nazım Çavuşoğlu ile teması ve Çavuşoğlu’nun diğer kabine üyeleri ilke teması devletin zirvesinde ciddi bir endişeyi beraberinde getirdi.
Rutin PCR testlerini yaptıran ve bunun sonucunda COVID-19 olduğunu öğrendiğini ifade eden Merhametsiz “Pozitif çıktım ama semptom göstermedim, rutin testlerimi yaptırırken ortaya açıktı.” açıklamasında bulundu. 
Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Merhametsiz, şu an hastanede olduğunu, buradaki muayenesinin ardından karantina oteline yerleşeceği bilgisini de paylaştı.
Çok fazla temaslısı olmadığını, sürekli maskeli halde dolaştığını kaydeden Merhametsiz, Cuma günü işe gitmediğini de belirtti.
YASEMİN ÖZTÜRK DE TEMASLI…
Öte yandan Bünyamin Merhametsiz’in temaslısı olduğunu belirten UBP Milletvekili Yasemin Öztürk de test yaptırdığını ve izole olduğunu belirtti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.