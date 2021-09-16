Covid-19 aşısı etkisi

İngiliz analistler, söz konusu iki şirketin de nakit akışının Covid dışı bulaşıcı hastalık ve onkoloji konularına "ağır derecede bağımlı" olacağını ve "geliştirme ve ticari riskin bu firmaları değerleme konusunda çok yüksek bir belirsizlik yarattığı" konusunda ise uyarıda bulunuyor.