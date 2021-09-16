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Covid-19 aşısı etkisi

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1,5 yılda yüzde bin beş yüz artış

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Covid-19 aşısı etkisi
 

Corona virüs ile mücadelede dünyanın büyük bir bölümünde kullanımda olan aşıların geliştiricileri Moderna ve BioNTech’in değerleri her geçen gün artıyor. 72 ülke Moderna, 125 ülke ise Pfizer - BioNTech aşısıyla virüse karşı savaşmaya devam ederken, şirketler 1,5 yıl içerisinde piyasa değerlerine 242 milyar dolar ekledi. Prof. Dr Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin kurucu ortağı olduğu Alman şirket BioNTech’in değeri 77 milyar yükselerek yaklaşık yüzde 920 artışla 86,15 milyar dolara çıktı. ABD’li ilaç şirketi Moderna’nın ise değeri 164 milyar dolar artarak 175,37 milyar dolara yükseldi ve yüzde bin 500’lük artış kaydetti.

 
Covid-19 aşısı etkisi: Moderna 16, BioNTech10 kat değerlendi - 1

2020 yılının Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan Covid-19 virüsü yaklaşık 1,5 yıldır hayatımızın merkezinde yer alırken, ilaç şirketi tarafından altı ay gibi kısa bir sürede, yeni bir teknolojiyle geliştirilen mRNA aşıları ise uygulanmaya devam ediyor.

Covid-19 aşısı etkisi: Moderna 16, BioNTech10 kat değerlendi - 2

Aşıların etkili olduğuna dair her geçen gün yeni bir araştırma çıkarken, corona virüs ile mücadele ile birlikte hayatımıza giren mRNA aşılarını geliştiren şirketler de mücadelenin ön sıralarında yer alıyor.

Covid-19 aşısı etkisi: Moderna 16, BioNTech10 kat değerlendi - 3

ABD’li ortağı Pfizer ile birlikte corona virüs aşısı geliştiren Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin’in kurucu ortakları olduğu BioNTech ve ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen aşılar dünyanın büyük bir çoğunluğunda uygulanmaya devam ederken şirketler de değerlerine değer katmaya devam ediyor.

Covid-19 aşısı etkisi: Moderna 16, BioNTech10 kat değerlendi - 4

'Our World in Data' verilerine göre, dünyada 72 ülke Moderna, 125 ülke ise Pfizer - BioNTech aşısıyla corona virüse karşı savaşmaya devam ediyor.

Companies Market Cap verilerine göre ise virüsün ilk tanımlandığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana şirketler değerlerine 242 milyar dolar ekledi.

Covid-19 aşısı etkisi: Moderna 16, BioNTech10 kat değerlendi - 5

Alman şirket BioNTech, 2020 Mart ayının sonunda 8,42 milyar dolar değeri olan bir şirket durumundayken değerini 86,15 milyar dolara çıkararak dünyanın en değerli 184’üncü şirketi konumuna yükseldi.

Covid-19 aşısı etkisi: Moderna 16, BioNTech10 kat değerlendi - 6

ABD’li ilaç şirketi Moderna ise corona virüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanındığı günlerde 11,08 milyar dolarlık bir şirket konumundayken, halihazırda 175,37 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en değerli 74’üncü şirketi oldu.

Covid-19 aşısı etkisi: Moderna 16, BioNTech10 kat değerlendi - 7

BioNTech 18 ay içerisinde değerini yaklaşık yüzde 920 artırırken, ABD’li Moderna ise değerini yaklaşık yüzde bin 500 artırdı.

Covid-19 aşısı etkisi: Moderna 16, BioNTech10 kat değerlendi - 8

Analistler, Moderna'nın bu yıl 22 milyar dolarlık corona virüs aşısı satışı gerçekleştirme yolunda ilerlediğini aktarırken, Pfizer/BioNTech'in aşısının ise 35 milyar dolarlık satış getireceğinin tahmin edildiğini söylüyor.

Covid-19 aşısı etkisi: Moderna 16, BioNTech10 kat değerlendi - 9

İngiliz analistler, söz konusu iki şirketin de nakit akışının Covid dışı bulaşıcı hastalık ve onkoloji konularına "ağır derecede bağımlı" olacağını ve "geliştirme ve ticari riskin bu firmaları değerleme konusunda çok yüksek bir belirsizlik yarattığı" konusunda ise uyarıda bulunuyor.

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