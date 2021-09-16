Özgüren ailesinin acı günü

Çatalköy’de son günlerde yaşanan ani ölümlere bir yenisi daha eklendi. Çatalköy’ün sevilen bir siması olan Üstün Özgüren hayatını kaybetti.

Gazeteci İsmet Özgüren ve merhum Raif Özgüren’in babaları olan Üstün Özgüren'in vefatı başta Çatalköy olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.

Üstün Özgüren öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı’na defnedilecek.

