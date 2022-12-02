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WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

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Dünyanın en çok kullanlılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliğini tüm kullanıcılarına açmaya hazırlanıyor. Şimdilik Beta versiyonda sunulan özellikle WhatsApp kullanıcıları artık geçmişteki mesajlarını ararken tarihe göre filtreleme yapabilecek

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WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor.


WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor (WhatsApp'ta eski mesajlar nasıl bulunur?) - 2

MESAJ BULMAK KOLAYLAŞIYOR

WABetaInfo'da yer alan habere göre, 22.19.0.73 kodlu güncellemeyle yazışmalar arasında eski mesajları bulmak çok daha kolay bir hale gelecek.


WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor (WhatsApp'ta eski mesajlar nasıl bulunur?) - 3

BETA AŞAMASINDA

Henüz Beta aşamasında olan yeni özellikle kullanıcılar artık mesajları ararken tarihe göre filtreleme yaparak sadece istedikleri aralıktaki mesajları görebilecek.


WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor (WhatsApp'ta eski mesajlar nasıl bulunur?) - 4

'TAKVİM' İKONU

Bu özelliğin tüm WhatsApp kullanıcılarına açılmasıyla birlikte; uygulamaya giren kullanıcılar 'arama' kutusuna geldiklerinde açılan ekranda 'takvim' ikonuna tıklayarak gün, ay ve yıl seçimi yapabilecek.


WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor (WhatsApp'ta eski mesajlar nasıl bulunur?) - 5

Bu özellik sayesinde istenilen aralıktaki mesajlar direkt olarak görülebilecek.

Özellikle çok uzun süredir devam eden yazışmalarda, sık sık kullanılan kelimelerden oluşan mesajların bulunması kolaylaşacak. 


WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor (WhatsApp'ta eski mesajlar nasıl bulunur?) - 6

WhatsApp, son olarak grup sohbetleri için anket özelliğini kullanıma sunmuştu.


WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor (WhatsApp'ta eski mesajlar nasıl bulunur?) - 7
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