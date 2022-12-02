Tutankamon’un Mezarından Çıkan 12 İlginç Nesne

Antik Mısır firavunlarından Tutankamon, öldüğü zaman binlerce farklı eşya ile birlikte gömüldü

Antik Mısır firavunlarından Tutankamon, aynı zamanda kadim medeniyetin en bilinen hükümdarları arasında. Oysa Antik Mısır tarihinde Tutankamon’dan çok daha başarılı fakat ismi bilinmeyen veya yıllar içerisinde unutulan pek çok hükümdar var. Üstelik Tutankamon milattan önce 1332 ila 1323 yılları arasında, yalnızca 9 yıllık bir süre zarfında hüküm sürmüştü. Öyleyse, Tutankamon’u tarihin en bilinen Antik Mısır firavunlarında birisine dönüştüren şey neydi? Bu sorunun cevabını bulabilmek için, firavunun yaşamından çok ölümüne bakmak gerekiyor…

Firavunun Krallar Vadisi’ndeki mezarı ölümünün üzerinden geçen binlerce yıllık bir zaman diliminin ardından, ancak 1922 yılında keşfedildi. Bu nedenle ünlü mezarlar bölgesindeki diğer firavun mezarlarının aksine Tutankamon’un birlikte gömüldüğü eşyaları yağmalanmadı! Üstelik Tutankamon öldükten sonraki yaşamı için ihtiyaç duyduğu hemen her şeyi yanında götürmüştü! Firavunun mezar odasından çıkan binlerce eşyayı kataloglara işlemek tam 8 yıl sürdü! İşte Tutankamon’u tarihin en bilinen firavunlarından biri haline getiren şey, krallara layık mezar odasından başka bir şey değildi! Öte yandan bu eşyalar arasında son derece ilginç olanlar da vardı. İşte Tutankamon’un mezar odasında bulunan 12 ilginç nesne…

1. Tutankamon’un defin maskesi

Antik Mısır ile ilgili akla ilk gelen görsellerden birisi de Tutankamon’un yüzünün idealize edilmiş bir versiyonu olan maske. Evet, yıllar içerisinde tarihin en ünlü görsellerinden birisi haline gelen maske, hükümdarın mezar odasından çıkarılanlar arasındaydı.

2. Anubis heykeli

Binlerce eşya ile birlikte gömülen Tutankamon’un Antik Mısır’ın ölüm ve cenaze tanrısı olan Anubis’i de yanında götürmemesi zaten beklenemezdi!

3. Koltuk başlığı

Tutankamon muhtemelen öldükten sonra da kaliteli bir şekilde uyumak istiyordu! Bu nedenle fil dişinden yapılma ve Antik Mısır insanlarının uyurken başlarının altına koyduğu bir başlık da onunla birlikte gömülmüştü.

4. Kavanozlar

Elbette Antik Mısır’ın yarı tanrı hükümdarı ile birlikte gömülen kavanozlar sıradan kavanozlar değildi. Mezara yerleştirilen kavanozların sayısı birden fazlaydı ve hepsinin üzerine firavunun sureti işlenmişti. Bu kavanozların içerisinde ise firavunun öldükten sonraki yaşamında en çok ihtiyaç duyacağı şeyler yerleştirilmişti: İç organları!

5. Yelpaze

Yarı tanrı bir hükümdar bile olsa Tutankamon da Mısır’ın kavurucu sıcaklarından kurtulamıyordu. Bu nedenle muhtemelen kendisi için yapılan, özel işlemelerle bezeli yelpazesini yanından ayırmıyordu, öldükten sonra bile!

6. Masa oyunu

Antik Mısır pek çok önemli yeniliğin ve icadın ortaya çıktığı bir medeniyetti. Öte yandan dünyanın bilinen en eski masa oyunu da Antik Mısır topraklarında doğmuştu. “Senet” adı verilen bugün nasıl oynandığı hakkında fazla bir bilgimizin olmadığı masa oyunu, büyük ihtimalle Tutankamon’un en sevdiği oyunlardan biriydi!

7. Altın leopar kafası

Leoparlar, Antik Mısır’ın kraliyet ailesi arasında oldukça sevilen hayvanlardı. Güç ve kudretle ilişkilendiriliyorlardı. Bu nedenle hanedan üyeleri, sık sık Afrika’dan leopar ithal ediyorlardı. Muhtemelen leoparların kraliyet ailesi içerisindeki bu popülerliği nedeniyle Tutankamon’un mezarında son derece sevimli, altından yapılma bir leopar kafası da yer alıyordu.

8. Bumerang

Bumeranglar veya Antik Mısır’daki adıyla fırlatma sopaları, Antik Mısır’ın sevilen avcılık ürünleri arasındaydı. Ancak modern bumeranglar kadar kavisli değillerdi ve özellikle kuş avlamak için kullanılıyordu. Firavunun mezar odasındaki binlerce nesne arasında,bu sopalardan da vardı.

9. Ptah heykeli

Ptah, Antik Mısır inancına göre adaletin, gerçeğin ve sonsuzluğun efendisi, her şeyin yaratıcısı olan tanrıydı. Ayrıca zanaatkârların ve mimarların koruyucusuydu. Çoğunlukla mavi bir başlıkla tasvir ediliyordu. Muhtemelen Tutankamon, öbür dünyaya yaptığı yolculuğu sırasında yanında Ptah heykeli bulundurmanın akıllıca olacağını düşünmüştü…

10. Kraliyet arabaları

Bazı çevreler yıllar boyunca Tutankamon’un bir kraliyet arabasından düşerek yaşamını kaybettiğini ileri sürdü. Ancak bu iddianın doğruluğu kesin değil. Bununla birlikte Tutankamon’un mezar odasında bulunan 6 adet kraliyet arabası, firavunun bu araçlara duyduğu sevginin önemli bir işareti sayılabilir.

11. Parfüm şişesi

Firavunun mezar odasında bulunan en ilginç nesneler arasında son derece güzel tasarımlara sahip olan parfüm şişeleri de vardı.

12. Tutankamon

Tutankamon, öldüğü zaman binlerce farklı nesne ile birlikte gömülmüştü. Bu nesneler arasında hayli ilginç olanları da vardı. Ancak şüphesiz, mezardaki en ilginç şey firavunun binlerce yıl öncesinden günümüze neredeyse kusursuz bir şekilde ulaşan, kendi mumyalanmış bedeniydi…