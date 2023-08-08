Temmuz ayı sıcaklığı dünya tarihine girdi

Bilim insanları, bu yılın Temmuz ayının en sıcak ay olarak tarihe geçtiğini duyurdu.

Avrupa Birliği bünyesinde çalışmalarını sürdüren Avrupa Kopernik Meteoroloji Kurumu, geçen ayın dünya tarihine girdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Temmuz ayının dünya tarihindeki en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Daha önce rekoru 2019 yılının Temmuz ayının aldığı belirtilirken geçen ayki hava sıcaklığının 0.33 santigrat derece daha sıcak olduğu belirtildi.

Aşırı sıcak hava dalgaları, orman yangınlarıyla birlikte tarihi bir rekor kırıldığı açıklanırken, “Geçen ay 1991-2020 tarihleri arasındaki Temmuz aylarının ortamından 0.72 santigrat derece daha sıcak” denildi.