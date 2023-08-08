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Sevil Emirzade’nin 'Con Rifat' adlı belgesel oyununa büyük onur

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Sevil Emirzade’nin 'Con Rifat' adlı belgesel oyunu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Kitap Satın Alma Listesi’nde

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Sevil Emirzade’nin 'Con Rifat' adlı belgesel oyununa büyük onur
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Araştırmacı-tiyatro oyun yazarı Sevil Emirzade’nin Con Rifat adlı belgesel oyunu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayım Genel Müdürlüğünce yapılan ‘Kitap Satın Alma   Listesi’ne girdi.
Sevil Emirzade kitabının,  TC  Kültür ve Turizm  Bakanlığı  Kütüphaneler  ve Yayım Müdürlüğünce Türkiye’nin çeşitli kütüphanelerine dağıtılacak olmasının kendisini çok sevindirdiğini ifade etti.  Emirzade, ayrıca bu durumun kendisini derinden duygulandırdığını, çünkü Rifat Efendi’nin İngiliz valiye gönderdiği vasiyetnamesinde, İngiliz hakimiyeti altına haksızca alınarak, İngiliz toprağı yapılmış olan Kıbrıs’a gömülmek istemediğini, demir sanduka   içerisinde   Türk   sularına   bırakılmasını   istediğini kaydetti.   Emirzade, şimdi   bu   biyografik oyunla tekrar can bulan Cengizzade Rifat Efendi’nin vefatından 67 yıl sonra, çok istediği Anavatan topraklarına kavuşmuş olacağını da belirtti.

Sevil Emirzade, “Con Rifat kitabını şöyle özetledi:
“Tiyatro genelde bir ‘varsaymaca’ oyunu olsa da,  “Con Rifat” adlı belgesel oyunda pek   çok   konu   gerçeklere   yaslandırılmış,   XX.   yüzyılın   ilk   yarısında   Kıbrıs   Türk toplumunun   yaşadıklarına   tanıklık   ederken,   Kıbrıs’ta   İngiliz   İdaresi’yle yüzleşilmiş, sömürgecilik ve kapitalizmin acı gerçeklerinin altı çizilmişti.   İngiliz Sömürge Yönetimi’nde çeşitli siyasal sosyal-kültürel baskı ve haksızlıklara karşı ilk “başkaldıran” bir aydın/ gazeteci/ avukat/   gerçek   bir yurtsever Cengizzâde Rifat Efendi’nin (1878-1956) yanı sıra, diğer benzeri değerlerden Necati Özkan, Mehmet Raif (Denktaş),  Mehmet   Zekâ,   Hikmet   Afif   Mapolar,   Hoca   Salih   Efendi   gibi   tarihsel şahsiyetler isim ve soyadlarıyla oyun kahramanları olurken,  yaşanan   maceralarda çoğunlukla yer ve zaman da bildirildi.   Zekâsı ve mücadeleci ruhu sayesinde ayakkabı tamirciliğinden Kıbrıs’ın değerli bir avukatı pozisyonuna gelen Rifat Efendi, sadece İngiliz Sömürge Yönetimi’yle değil, çeşitli dertlerinin çözümlenmesi için uğraş verdiği, halkıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor.   Rifat Efendi, gazete makalelerinde, Kıbrıslı Türklerin tek gelir kaynağı olan Evkaf’a kral fermanıyla sömürge idaresinin el koymasına karşı çıkmakta,  geri yine Kıbrıslı Türklere iade edilmesi için çok büyük uğraş vermekteydi. Ayrıca meslek okullarının açılmasını çok önemsemekte, bu yönde İngilizlerden sürekli talepte bulunmaktaydı. Şeriat   kanunları  yerine   aile   meseleleri   ve   miras  konularında  yeni medeni kanuna geçilmesi için de büyük çaba harcamıştı.   Bu   oyunda   ayrıca,   “Kıbrıs   Türk   Kültürü”yle   o   dönemin “Sosyal Tarihi” çeşitli unsurlarıyla, çok yönlü olarak yansıtılıyor.”
100 adet  olarak talep  edilen  kitabın  üçüncü baskısı Kasım 2022 yılında Alpaka yayınevinden çıkmıştı.
 
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