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Vakıflar, Gaziantep’i konuk edecek

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Vakıflar, Gaziantep’i konuk edecek
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’in 12.haftasında temsilcimiz Vakıflar, yarın Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 12.00’de başlayacak.
Vakıflar, dört takımın düşeceği 16 takımlı ligde bir maç eksiği ile 12 puanla 12.sırada yer alıyor.
 
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