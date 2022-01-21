Kaymaklı ve Çetinkaya Conkbayır anısına karşılaşacak

Küçük Kaymaklı'ya gönül veren taraftarlardan merhum Ali Conkbayır bugün oynanacak K.Kaymaklı – Çetinkaya maçıyla anılıyor.
Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya arasındaki anı maçı bugün saat 14:00'de Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak.
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