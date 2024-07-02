U 20’de finalist belirleniyor

Basketbol U 20 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi’nin finaldeki rakibi bu gece belli oluyor.

İki maç kazanım esasına gore oynanan ve 1-1 eşitliğin olduğu serinin son maçında saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda Soyer Aksu ile Adaspor karşılaşacaklar.

Maçı kazanacak takım 4 Temmuz Perşembe akşamı final serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşacak.