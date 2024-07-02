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U 20’de finalist belirleniyor

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U 20’de finalist belirleniyor
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Basketbol U 20 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi’nin finaldeki rakibi bu gece belli oluyor.
İki maç kazanım esasına gore oynanan ve 1-1 eşitliğin olduğu serinin son maçında saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda Soyer Aksu ile Adaspor karşılaşacaklar.
Maçı kazanacak takım 4 Temmuz Perşembe akşamı final serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşacak.
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