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Prolig’in açılış maçında GAÜ kazandı

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Prolig’de önceki akşam oynanan açılış maçında GAÜ konuk olduğu Savoy Marmara’yı son periyottaki etkili oyunuyla 65-54’lük skorla mağlup etmeyi başardı

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Prolig’in açılış maçında GAÜ kazandı
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de açılış karşılaşması önceki akşam oynandı. Savoy Marmara ile Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya getiren maçın galibi 65-54’lük skor ile GAÜ oldu.
Karşılıklı basketlerle geçilen karşılaşmanın ilk periyodu 15-15 sona ererken, oyuna ağırlığını koymaya başlayan GAÜ ikinci periyotta istediği sayıları bularak soyunma odasına 35-27 önde girdi.
GİRNE EKİBİ SON PERİYOTTA MAÇI KOPARDI
Maçın üçüncü periyodunda Savoy Marmara üstünlüğü vardı. Lefkoşa ekibi rakibi karşısında etkili savunma yaparak periyodu 7 sayılık üstünlükle kapadı ve final periyodu GAÜ’nin 44-43 üstünlüğünde başladı. Girne ekibi bu periyotta hata payını azaltarak sayı farkını açtı ve karşılaşmayı 65-54 kazanarak sezonun ilk maçını galip tamamlayan taraf oldu.
Girne ekibinde Hamit Çeliktaşlılar 16 sayı 8 ribaunt ile öne çıkan isim olurken, BerkemDikengil 12, Aykut Fidansoy da 10 sayı ile çift hanelere ulaştılar.
Marmara’da Fırat Ceylan’ın 21 sayı 14 ribauntluk etkileyici performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
 
 
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