Basketbol Federasyonu’ndan ‘net tavır’ beklentisi

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında yurt dışı spor etkinlikleri konusunda oluşan belirsiz ortam sürerken, KKTC Basketbol Federasyonu konuyla ilgili net bir tavrın ortaya konulmasını bekliyor.

Federasyon konuyla ilgili olarak Spor Dairesi’ne bir yazı göndererek devletin spor teşkilatının özellikle Türkiye’deki spor etkinlikleri konusunda bir kararı olup olmadığını sordu.

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından artçı sarsıntıların devam ettiği vurgusu yapılan yazıda başta Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) olmak üzere bir takım davetler alındığı, bu davetlere yazılacak cevap konusunda devletin net tavrının belli olmaması nedeni ile bir yanıt verilemediği belirtildi.

“SADECE BASKETBOLU DEĞİL, TÜM FEDERASYONLARI İLGİLENDİREN BİR DURUM SÖZ KONUSU”

Konunun sadece basketbolu değil tüm diğer federasyonları ve okulları ilgilendirdiği belirtilirken, bu noktada katılıp katılmama yanında katılma durumunda hangi koşullar altında bunun gerçekleşeceğinin ortaya konulması gerektiği vurgusunda bulunuldu.

KKTC Basketbol Federasyonu konuyla ilgili olarak devlet spor teşkilatının yurt dışı sportif faaliyetler konusunda net tavır belirleyene kadar hiçbir yurt dışı faaliyet yapmayacağını da kamuoyu ile paylaştı.

MEVLİT: PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ DEVLET-FEDERASYON YAKLAŞIMI ÖRNEK ALINMALI

Konuyla ilgili konuşan KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, Basketbol Federasyonu’nun her daim spor faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği düşüncesinin savunduğunu, bunun en güzel örneğinin ise pandemi döneminde tüm gerekli şartları oluşturarak basketbol müsabakalarının başlatmak olduğunu söyledi

Mevlit, o dönemdeki en önemli ayrıntının devletin hangi koşullarla spor müsabakası düzenleneceğini federasyona bildirdiğini anımsatarak, kendilerinin de koşulları eksiksiz yerine getirerek ülkede sporun yeniden başlamasında öncülük ettiğini dile getirdi.

Başkan Mevlit gelinen aşamada devletin suskun br tavır içinde olduğunu, bu noktada da kendileri dahil birçok federasyonun belirsizlik yaşadığını ifade ederek, bu konuda konulacak net bir tavrın tüm federasyonların yol haritasını çizmede yardımcı olacağını söylerine ekledi.

