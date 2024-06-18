banner913
banner932
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
25 0
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
30 0
 
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
37 0
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
193 0
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
63 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
32 0
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
29 0
banner1032

Miraç Çek, Akdeniz Spor Birliği’nde

banner1020

banner974
Miraç Çek, Akdeniz Spor Birliği’nde
banner971
Akdeniz Spor Birliği 2024-2025 sezonunda kadın takımının başına Miraç Çek’i getirdi. Kulüp yönetimi önceki gün yaptığı toplantıda yeni sezon için kadın takımının başına ülke basketbolunun deneyimli isimlerinden Miraç Çek ile el sıkıştı.
ERKEKLER İÇİN ARAYIŞ
Akdeniz Spor Birliği yeni sezonda girmek istediği Erkekler Ligi için de çalışma başlattı. Başkan Serhat Deniz, yönetim kurulu ve Basketbol Şube Sorumlusu Ercan Başaran toplantı yaptı. Kulüp için sponsor konusunun bayram sonrasında netleşmesinin ardından hem Erkekler Lihine girecek takım hem de antrenör konusu netleşecek.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.