Miraç Çek, Akdeniz Spor Birliği’nde

Akdeniz Spor Birliği 2024-2025 sezonunda kadın takımının başına Miraç Çek’i getirdi. Kulüp yönetimi önceki gün yaptığı toplantıda yeni sezon için kadın takımının başına ülke basketbolunun deneyimli isimlerinden Miraç Çek ile el sıkıştı.

ERKEKLER İÇİN ARAYIŞ

Akdeniz Spor Birliği yeni sezonda girmek istediği Erkekler Ligi için de çalışma başlattı. Başkan Serhat Deniz, yönetim kurulu ve Basketbol Şube Sorumlusu Ercan Başaran toplantı yaptı. Kulüp için sponsor konusunun bayram sonrasında netleşmesinin ardından hem Erkekler Lihine girecek takım hem de antrenör konusu netleşecek.



