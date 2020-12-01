MGA farklı turladı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından U17 Erkekler kategorisi için organize edilen ÖYAK – Kemal Aksay Turnuvası’na Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) – Akdeniz Spor Birliği karşılaşmasıyla devam edildi.

Gecenin ilk maçında MGA rakibi Akdeniz’i zorlanmadan 40 sayı farkla 71-31 yenerek tur atlayan taraf olurken, yarı finalde Koopspor’un rakibi oldu.

ÖYAK-Kemal Aksay Turnuvası’nda yarı final maçları Perşembe günü oynanacak. Günün ilk yarı finalinde MGA ile Koopspor saat 17.30’da karşılaşacak. Bu maçın ardından saat 20.00’de YDÜ ile GAÜ finale yükselebilmek için mücadele edecek. Turnuvanın finali Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak.

