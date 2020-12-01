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Ertenli Efes kazandı

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Ertenli Efes kazandı
Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta maçında temsilcimiz Erten Gazi’nin formasını giydiği Anadolu Efes, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 74-61 yendi.
Müsabakada 19 sayı kaydeden Anadolu Efesli Singleton maçın en skorer oyuncusu oldu. Lacivert-beyazlılarda Moerman 12, 10 ribauntle "double-double" yaptı. Temsilcimiz Erten Gazi ise skora 5 sayı ile katkı koydu.
 
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