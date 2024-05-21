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Levent ikide iki yaptı

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Levent ikide iki yaptı
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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 16 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Levent ikinci maçını da kazandı.
Kütahya’da gerçekleşen organizasyonda  A Grubu’nda yer alan Levent ilk maçında İzmir Ege Gelişim’i 74-38 mağlup etmesinin ardından Eskişehir Çağdaş Koleji  72-57 yendi.
Takım yarın grupta Galatasaray ile karşılaşacak.
 
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