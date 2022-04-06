Koopspor Girne’de kazandı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de heyecan devam ediyor. 5.haftada iki iddialı ekip Girne Amerikan Üniversitesi ile Koopspor, Girne’de karşı karşıya geldi. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 69-48 galip ayrılan taraf Koopspor oldu.
Maça oldukça iyi başlayan ve ilk periyodu 25-8 üstün geçen Koopspor, ikinci periyotta farkı koruyamasa da soyunma odasına 35-24 üstün girdi. Üçüncü periyotta etkili oyununu devam ettiren Lefkoşa temsilcisi son periyotta da hata yapmayarak maçı 69-48’lik skorla kazandı.
Alpay’dan etkili performans
Koopspor’da Temur Rustamov 15 sayı ile maçı tamamlarken, Alpay Şerbetçioğlu eski takımına karşı 14 sayı, 7 ribauntluk performansı ile maçın en verimli oyuncusu oldu. GAÜ’de Praise Okafor’un 16 sayı 8 ribauntluk katkısı yenilgiyi engelleyemedi.
Aldığı deplasman galibiyeti ile 5’inci mücadelesinde 4’üncü galibiyete ulaşan Koopspor, geçtiğimiz akşam mağlup olan Soyer Hacıganimler ile puanını eşitleyerek zirveye ortak olurken, GAÜ 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada kaldı.
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