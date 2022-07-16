banner762
banner815
Nefes artık melek oldu
Nefes artık melek oldu
11 0
Tüm zamanların en büyük CR-V'si geldi
Tüm zamanların en büyük CR-V'si geldi
11 0
 
Piercing hayatına mal oldu
Piercing hayatına mal oldu
54 0
“Şeytan taşlamak isteyen işi bitince taşlasın”
“Şeytan taşlamak isteyen işi bitince taşlasın”
21 0
Covid belirtileri güncellendi
Covid belirtileri güncellendi
86 0
Kum zambakları yok oluyor
Kum zambakları yok oluyor
27 0
Kaymaklı’dan yeni sezona merhaba
Kaymaklı’dan yeni sezona merhaba
57 0
banner797

“Gençlerimizin başarısı hepimizi gururlandırdı”

banner476

banner825
“Gençlerimizin başarısı hepimizi gururlandırdı”
Başbakan Ünal Üstel, Okul Sporları U15 Türkiye Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye İkincisi olan Levent Koleji Kız Basketbol takımı sporcularını kabul ederek, başarılarından dolayı kutladı.
 Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Üstel, kabulde yaptığı açıklamada, elde edilen başarının çok anlamlı olduğunu, Levent Koleji Kız Basketbol takımının herkesi gururlandırdığını ifade ederek, “Bu önemli başarıya imza atan evlatlarımızı ve hocalarını yürekten kutluyorum” dedi.
 Ülkede öğrenim gören öğrencilerin, son dönemlerde, Türkiye’de gerçekleştirilen okul sporları müsabakaları ve yarışlarında elde ettikleri derecelerle çok önemli başarılara imza attığına değinen Başbakan Üstel, gençlerin daha iyi koşullarda spor yapabilmeleri için yeni imkanlar oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.
 Kabulde, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu da hazır bulundu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.