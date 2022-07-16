banner762
banner815
Nefes artık melek oldu
Nefes artık melek oldu
11 0
Tüm zamanların en büyük CR-V'si geldi
Tüm zamanların en büyük CR-V'si geldi
11 0
 
Piercing hayatına mal oldu
Piercing hayatına mal oldu
54 0
“Şeytan taşlamak isteyen işi bitince taşlasın”
“Şeytan taşlamak isteyen işi bitince taşlasın”
21 0
Covid belirtileri güncellendi
Covid belirtileri güncellendi
86 0
Kum zambakları yok oluyor
Kum zambakları yok oluyor
27 0
Kaymaklı’dan yeni sezona merhaba
Kaymaklı’dan yeni sezona merhaba
57 0
banner797

Basketbolda “Easy Game” zamanı

banner476

banner825
Basketbolda “Easy Game” zamanı
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve “Easy League” olarak adlandırılan U13 kategorisi için bugün Basketbol Federasyonu’nda federasyon temsilcileri ve kulüp yetkilileri bir araya geldi.
Toplamda yedi takımın katılacağı lig 22 Temmuz Cuma günü başlayacak. Tek devrelik olarak yapılacak ligde mücadele edecek takımlar Alsancak, Akdeniz Spor Birliği, Koop Spor, Levent, Levent Gelişim, Soyer Spor ve YDÜ olurken, ligin fikstür çekimi de gerçekleştirildi.
Çekilen kura sonrasında lig 22 Temmuz’da Soyer-YDÜ ve Koop-Akdeniz arasında Atatürk Spor Salonunda oynanacak maçlarla başlayacak.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.