Gençler Birliği sonradan açıldı

Extend Kadınlar Ligi Play-Off maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni son bölümdeki oyunu ile 67-59 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İskele’de oynanan serinin ikinci maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi son bölüme kadar üstün oynadığı maçta Gençler Birliğine 66-59 yenildi. Gençler Birliği seride 1-0 öne geçti.
İki takım 24 Haziran Cuma günü DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda karşılaşacaklara.
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