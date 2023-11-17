Cumhuriyet Kupası Şampiyonları Soner Yetkili ve Chae Woon (Ayşe) Han

KKTC Golf Federasyonu 2023 Turnuva Programı çerçevesinde sezonun son turnuvası olan Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvası, 15 Kasım Çarşamba gün Türkiye’den de özel davetlilerin bulunduğu geniş bir katılımla Korineum Golf & Beach Club sahasında gerçekleşti.

Ödüllerin, Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde verildiği turnuvanın Şampiyonları, Erkeklerde 42 Puan ile Soner Yetkili, Kadınlarda ise 39 Puan ile Chae Woon (Ayşe) Han oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada Erkekler Kategorisinde ikinciliği 38 Puan ile Süha Akpınar alırken, Hasan Kasapoğluları da 36 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Kadınlar Kategorisinde ise ikinciliği 34 Puan ile Hazel Bancroft alırken Julie Freeland da yine 34 Puan (Back nine score) ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 33 Gross Puanı ile Sofia Raskin aldı.

Turnuvadaki diğer özel ödüllerden Kadınlar En Uzun Vuruş ödülünü Claire Morley alırken, Kadınlar Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü 6.09 Metre ile yine Claire Morley aldı. Erkekler En Uzun Vuruş Ödülünü Derviş Sam alırken, Erkekler Bayrağa En Yakın Vuruş Ödülünü de 9.20 Metre ile Hasan Kasapoğluları aldı.

Turnuva ödül töreninde; günün anısına, Türkiye Golf Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Dora tarafından ve Samsun Golf Kulübü Başkan’ı Salih Kadir Koçak adına, Murat Görgülü tarafından KKTC Golf Federasyonu Başkan’ı Hasan Kasapoğluları’na birer anı plaketi takdim edildi.

Kazananların kupaları, Golf Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.

