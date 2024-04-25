Basketbolda protokol yenilendi

Basketbol Federasyonu ile Asbank arasında protokol yenilendi.

Basketbol faaliyetlerinin yürütülmesi, gelişmesi ve yayılması konusunda önemli katkılar sağlamak amacıyla KKTC Basketbol Federasyonu ile Asbank arasında önceki yıllarda yapılan protokol için imzalar yeniden atıldı. 2024 yılı sözleşmesini KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip imzaladı.



